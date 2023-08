Hospitalisé à Marrakech en raison d’un AVC, l’humoriste Wahid Bouzidi n’est plus

Comme nous l’avons rapporté dans les rubriques d’Algérie360, l’humoriste et comédien franco-algérien Wahid Bouzidi a été placé dans le coma dans un hôpital au Maroc, le mercredi dernier, après avoir subi un AVC. Pour rappel, l’homme âgé de 45 ans était en spectacle dans ce pays avant de décider de prolonger son séjour pour quelques semaines de vacances.

Selon son organisateur de tournée, Ludo, son état de santé était très grave et très inquiétant, étant donné que Wahid a déjà subi plusieurs autres AVC au cours de ces dernières années.

L’humoriste Wahid Bouzidi décédé suite à un AVC

Cependant, la douloureuse nouvelle est tombée en ce dimanche, 20 août 2023, l’homme franco-algérien, Wahid Bouzidi, est décédé à l’âge de 45 ans. Et ce, suite à un accident vasculaire cérébral. Et ce, après avoir été hospitalisé en urgence et placé dans le coma dans un hôpital à Marrakech.

La scène humoristique vient de perdre un de ses piliers. La douloureuse nouvelle a été rapidement diffusée sur les réseaux sociaux, notamment de la part de plusieurs célébrités. C’est le cas de Camille Lellouche, ou encore Oumar Diaw qui a écrit sur son Instagram « je viens d’apprendre la nouvelle, je suis sous le choc. Paix à ton âme mon frère. Je t’aime mon Wahid ».

Par ailleurs, DJ ABdel a aussi adressé ses condoléances à la famille de Wahid Bouzidi « Merci pour tous ces précieux moments qu’on a partagés mon frère WAHID. Mes sincères condoléances à sa famille et ses proches ».

L’humoriste franco-algérien s’est révélé grâce au Stand-up, depuis janvier dernier, il fait son One man Show et a fait sa dernière représentation, le 30 juin 2023, au République à Paris.

| À LIRE AUSSI :

>> Victime d’un AVC, l’humoriste franco-algérien Wahid Bouzidi placé dans le coma au Maroc

>> Le compositeur Tarek Tourgane en concert à Alger : la date et le lieu dévoilés