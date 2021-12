Hospitalisations Covid : le Pr Mehyaoui fait le point sur la situation

La 4e vague de l’épidémie du coronavirus s’installe désormais en Algérie. Certes moins virulente que la précédente, d’au moins pour le moment, mais la vigilance reste toujours de mise, du point de vue des spécialistes et responsables du secteur.

Au niveau des hôpitaux, le nombre de malades du coronavirus hospitalisés frôle déjà la barre des 3000. Le constat a été fait ce mercredi par le Pr Ryad Mehyaoui, membre du Comité scientifique de suivi de l’épidémie du coronavirus.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le spécialiste affirme que les hôpitaux algériens comptent actuellement près de 2800 malades Covid-19 hospitalisés. Selon lui, des dizaines d’entre eux sont admis en réanimation.

Il convient de noter que la quasi-majorité des patients Covid-19 ayant nécessité une hospitalisation ne sont pas vaccinés. Ce constat a été avancé hier par le Pr Rachid Belhadj, chef de service médecine légale au CHU Mustapha Bacha.

Selon lui, « 95% des patients covid-19 qui développent des formes graves et qui sont actuellement hospitalisés en réanimation ne sont pas vaccinés. En revanche, les patients vaccinés et qui ont été contaminés durant cette vague ont développé des formes mineures ».

Le vaccin cause-t-il l’infertilité ?

Pour revenir à l’invité de la Radio d’aujourd’hui, le Pr Mehyaoui a exprimé ses craintes quant à la répétition du scénario de la 3e vague qui avait connu la saturation des structures hospitalières. Ces craintes se manifestent au vu du relâchement constaté ces derniers jours ainsi que la réticence des citoyens à la vaccination.

Sur ce dernier point, l’intervenant affirme qu’à l’heure actuelle, 13 millions d’opérations de vaccination ont été réalisées, dont 6,5 millions à une seule dose. Le nombre de personnes ayant pris la 3e dose du vaccin Covid-19 est de 33 000. Pour ce qui est des stocks disponibles, il fait état de 13 millions de doses du vaccin contre le Covid-19.

Dans le même sillage, le membre du Comité scientifique s’est exprimé sur le lien supposé entre la vaccination contre l’épidémie et la stérilité. À ce propos, il déclare : « On a noté une réticence à la vaccination, notamment chez les femmes, à cause des rumeurs qui circulent sur le fait que le vaccin peut provoquer l’infertilité ».

Or, il précise que cela n’est pas fondé scientifiquement et qu’il ne s’agit que de rumeurs. Car « des milliards de doses ont été distribuées à travers le monde par recommandation de l’Organisation mondiale de la santé, qui ne peut, tout de même pas, autoriser des vaccins nocifs ».