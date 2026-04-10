« Hors hydrocarbures » : Coup d’envoi de la plus grande opération d’exportation des produits Made in DZ

Dans une démarche qui confirme la vitalité croissante du secteur des exportations hors hydrocarbures, le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé le lancement, ce samedi 11 avril, de la plus vaste opération d’exportation de produits nationaux à ce jour.

Cette initiative d’envergure comprend 35 opérations simultanées au départ de 13 wilayas du pays, ciblant 19 destinations internationales. Ce déploiement stratégique illustre la volonté de l’Algérie de diversifier son économie et de consolider la présence du label « Made in DZ » sur l’échiquier mondial.

Exportations algériennes : une expansion record vers l’Europe, l’Afrique et le monde arabe

Le rayonnement des produits algériens s’étend désormais sur plusieurs continents :

Europe : 8 pays destinataires.

: 8 pays destinataires. Monde Arabe et Afrique : 5 pays partenaires.

: 5 pays partenaires. Reste du monde : 6 destinations complémentaires.

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Le signal de départ officiel sera donné depuis la wilaya de Tizi-Ouzou par le ministre Kamal Rezig, en présence du wali de la région. D’autres walis participeront à l’événement via visioconférence depuis les pôles d’exportation stratégiques tels qu’El M’Ghair, Mostaganem, Relizane, Oran (ports d’Oran et d’Arzew), Sétif, Jijel, Alger (Aéroport International), Bordj Bou Arreridj, Annaba, Béjaïa, Skikda et Biskra.

Ciment, dattes et électroménager : l’incroyable variété des produits DZ qui s’exportent

La cargaison reflète la richesse du tissu industriel et agricole algérien. Parmi les marchandises expédiées, on retrouve :

Secteur Agroalimentaire : Tomates cerises, fruits frais, dattes, produits laitiers et denrées diverses.

: Tomates cerises, fruits frais, dattes, produits laitiers et denrées diverses. Industrie et Construction : Ciment, clinker, fer de construction, céramique et pièces de rechange.

: Ciment, clinker, fer de construction, céramique et pièces de rechange. Équipements et Manufactures : Appareils électroménagers, textile, papier, produits de nettoyage et solutions d’emballage.

« Cette opération reflète la dynamique ascendante que connaît l’exportation hors hydrocarbures en Algérie », souligne le communiqué du ministère.

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Cette offensive commerciale marque un tournant dans la stratégie économique du pays, visant à réduire la dépendance à la rente pétrolière tout en prouvant la compétitivité de l’industrie nationale face aux standards internationaux.