Horreur à Sidi Bel Abbès : 3 chauffeurs de VTC tués et enterrés dans un champs

Sidi Bel Abbès, le 09 avril 2024 – Lundi soir, peu avant le ftour, des enquêteurs ont découvert trois corps enterrés dans une ferme située à l’entrée de la commune de Mestfa Ben Brahim, à 30 km à l’est de Sidi Bel Abbès.

Cette macabre découverte survient quelques jours après le signalement par des citoyens de la disparition de leurs proches, survenues à des intervalles réguliers et dans des circonstances mystérieuses.

Selon des sources locales bien informées, les victimes auraient été attirées vers le lieu-dit « Ferme El Abbad » à différents moments par des membres d’un gang spécialisé dans le vol de voitures de luxe. Elles auraient ensuite été assassinées dès leur arrivée à la ferme, après avoir été « appâtées par l’offre d’un transport vers d’autres wilayas lointaines ».

Les victimes étaient des « particuliers actifs » sur une application bien connue de transport de passagers en voiture individuelle.

Les enquêteurs ont pu localiser les trois corps après avoir suivi les mouvements d’un des suspects et l’avoir arrêté. Lors de la perquisition de la ferme, un membre des forces de l’ordre a remarqué une main dépassant des monticules de terre qui recouvraient les corps.

Le gang de Sidi Bel Abbès démasqué : Trois suspects en garde à vue, l’enquête promet des révélations fracassantes

Durant la nuit de lundi à mardi, les services de sécurité ont appréhendé trois suspects impliqués dans ce crime odieux qui a secoué la région en plein mois de Ramadan, juste avant l’Aïd El Fitr. Parmi les suspects figurent deux individus originaires de la ville de Sfisef, à 39 km à l’est de Sidi Bel Abbès, dont un bijoutier.

L’enquête approfondie, menée sous la supervision directe des autorités civiles, judiciaires et sécuritaires de la wilaya, est en cours et devrait révéler des détails sordides et peut-être des surprises dans les prochaines heures.

L’identité de deux des victimes, originaires de Sidi Bel Abbès, a été établie par les enquêteurs, tandis que l’identification de la troisième est en cours.

Ce crime atroce, commis en plein mois de Ramadan et à la veille de l’Aïd El Fitr, a provoqué un vif émoi au sein de la population de la wilaya de Sidi Bel Abbès et des régions environnantes. La suite de l’enquête permettra de faire toute la lumière sur cette affaire et de traduire les responsables en justice.