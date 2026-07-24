Horreur à Sétif : Un jeune homme poignarde à mort sa mère adoptive

C’est dans l’effroi le plus total que se sont réveillés, ce vendredi, les habitants de la commune de Saleh Bey, située au sud de la wilaya de Sétif. Un drame atroce y a été commis par le nommé (B.L.), qui a coûté la vie à sa propre mère, sauvagement agressée à l’arme blanche.

Selon les premiers éléments d’information recueillis sur place, l’auteur présumé de ce matricide serait le fils adoptif de la victime et souffrirait de troubles mentaux.

Dépêchés en urgence sur les lieux du crime, les services de sécurité ont rapidement interpellé le suspect avant d’ouvrir une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame.

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Les investigations se poursuivent pour apporter de plus amples détails sur cette tragédie qui a plongé toute la wilaya dans la consternation.

Un matricide qui plonge Saleh Bey dans la consternation

La nouvelle a traversé la commune comme une onde de choc. Dès les premières heures de la matinée, le crime était sur toutes les lèvres.

La victime, une femme de 57 ans, a succombé à ses blessures sur place, avant que sa dépouille ne soit acheminée vers la morgue de l’hôpital d’Aïn Oulmene pour les besoins des procédures légales.

Les circonstances exactes du passage à l’acte restent à établir avec précision. Les enquêteurs s’emploient à reconstituer la chronologie des événements et à cerner les éléments déclencheurs de cette violence extrême. Aucune conclusion officielle n’a encore été rendue publique.

L’enquête ouverte pour établir les responsabilités

Alertés immédiatement après la découverte du crime, ils ont sécurisé les lieux et procédé à l’interpellation du suspect sans délai.

Une enquête judiciaire a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce matricide à Sétif et d’en déterminer les circonstances précises.

La question de la santé mentale du mis en cause sera centrale. Si les troubles psychiatriques sont confirmés par une expertise médicale, cela orientera significativement la suite de la procédure.

Des drames familiaux qui se répètent à travers l’Algérie

Ce crime n’est malheureusement pas isolé. L’Algérie a été secouée ces derniers mois par une série de violences intrafamiliales d’une gravité extrême.

À Bordj Bou Arréridj, un homme a tué sa femme avant de tenter de mettre fin à ses jours en juillet dernier. À Annaba, un tribunal criminel a prononcé la peine capitale contre un fils reconnu coupable du meurtre sauvage de sa propre mère, après avoir tenté de faire passer son crime pour un accident domestique.

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Plus récemment encore, la wilaya d’Annaba a été endeuillée par la découverte de deux enfants égorgés dans leur appartement, leur mère succombant à ses blessures après une chute du quatrième étage.