Horreur à Relizane : une femme de 31 ans mortellement poignardée par son ex-mari

La quiétude de la wilaya de Relizane a volé en éclats cette semaine, secouée par deux affaires criminelles d’une gravité et d’une noirceur troublantes.

En effet, le quartier El Intissar a été bouleversé ce mardi par un crime d’une violence inouïe. Une femme, âgée de 31 ans, a été mortellement poignardée à l’aide d’une arme blanche.

Selon les premières informations, l’auteur de cet acte odieux n’est autre que son ex-époux, un quadragénaire. Après avoir commis le crime, l’homme aurait tenté de mettre fin à ses jours. Il a été pris en charge et est actuellement hospitalisé au service de réanimation de l’hôpital Mohamed Boudiaf, son pronostic vital restant engagé.

🟢 À LIRE AUSSI : Espagne : la terrible affaire d’une Algérienne accusée d’avoir brûlé les yeux de son fils de 2 ans

Les services de sécurité ont immédiatement ouvert une enquête approfondie pour élucider toutes les circonstances exactes de ce drame qui soulève une nouvelle fois la question des violences conjugales.

Ouled Yaïch : Un Quinquagénaire retrouvé ligoté et pendu par un fil

Un autre fait divers macabre a été signalé dans la commune de Ouled Yaïch, où le corps sans vie d’un homme d’une cinquantaine d’années a été découvert dans des conditions particulièrement dérangeantes.

Portée disparu depuis vendredi dernier, la victime, âgée de 50 ans, a été retrouvée non loin de sa résidence, au douar Ouled Attia. Les premières constatations des services de la Gendarmerie nationale révèlent que l’homme était ligoté au niveau des membres et du cou par un fil, son corps gisant au sol.

🟢 À LIRE AUSSI : En pleine visite scolaire, des élèves voilées déclenchent un tollé politique en France

Alertée par le Procureur de la République près le tribunal de Ammi Moussa, la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Ouled Yaïch a ouvert une enquête pour déterminer la nature exacte de cette mort : s’agit-il d’un meurtre ou d’un suicide ?

L’unité secondaire de la Protection civile de la Daïra de Ammi Moussa est intervenue pour transférer la dépouille à la morgue de l’hôpital de Aïn Moussa. Le corps sera soumis à une autopsie médico-légale cruciale pour faire la lumière sur les causes et les circonstances de son décès.

Les autorités poursuivent leurs investigations dans ces deux affaires qui ont plongé la wilaya de Relizane dans l’émoi.

Les faits tragiques qui ont marqué la wilaya de Relizane cette semaine confirment une tendance préoccupante à l’escalade de la violence. Les deux affaires criminelles, distinctes par leur nature mais convergentes par leur intensité, mettent en lumière une fragilisation du tissu social et sécuritaire.