Horreur à Laghouat : Un homme poignarde sa sœur en plein live Instagram devant sa fille

Laghouat, Algérie – 23 mai 2024 – Un fait divers tragique a secoué la ville de Laghouat ce mercredi après-midi. Un jeune homme a poignardé sa sœur en plein direct sur Instagram, suscitant l’effroi et l’indignation des internautes. La scène s’est déroulée dans le quartier des 800 logements vers 16h45.

La victime, une femme d’une quarantaine d’années, propriétaire d’une boutique de prêt-à-porter pour femme et adepte des lives Instagram pour présenter ses articles, a été soudainement attaquée par son frère.

Ce dernier lui a porté un violent coup de couteau à la gorge, avant de prendre la fuite.

Le drame a été filmé par la petite fille de la victime, qui se trouvait à ses côtés lors du direct. La vidéo, qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, montre la femme gisant par terre, baignant dans son sang.

Alertés par les internautes, les secours sont arrivés sur place et ont transporté la victime d’urgence à l’hôpital. Son état est jugé très grave.

L’identité du meurtrier n’a pas encore été révélée et les mobiles de son acte restent flous. Une enquête a été ouverte par la police de Laghouat afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d’identifier le suspect.

Ce fait divers tragique a provoqué une vague d’indignation et de tristesse au sein de la population algérienne. De nombreux messages de soutien ont été adressés à la victime et à sa famille sur les réseaux sociaux.

Le fléau des féminicides s’aggrave en Algérie : Urgence d’agir pour stopper la violence contre les femmes

Ce crime est particulièrement choquant car il s’est déroulé en public, sous les yeux de la petite fille de la victime et des internautes.

Il met en lumière la violence croissante contre les femmes en Algérie. Les causes de cette violence sont multiples et complexes : patriarcat, misogynie, sentiment de possession, impunité des auteurs… Les facteurs qui mènent au drame sont nombreux et profondément ancrés dans la société.

Face à ce fléau les autorités doivent prendre des mesures fortes. L’adoption de lois plus protectrices des femmes, la mise en place de structures d’accueil et d’accompagnement des victimes, et l’éducation au respect et à l’égalité des sexes dès le plus jeune âge sont des actions nécessaires pour lutter contre ce phénomène.

Il est temps de mettre fin à la violence contre les femmes et de construire une société où elles peuvent vivre en sécurité et en liberté.

Chacun d’entre nous a un rôle à jouer. En brisant le silence, en dénonçant les injustices et en soutenant les victimes, nous pouvons tous contribuer à faire changer les choses. Ensemble, disons non à la violence contre les femmes !