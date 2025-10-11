Horreur à Chlef : La disparition du petit Abderrahmane, 3 ans, s’achève par une macabre découverte

Une vague d’effroi et de tristesse a submergé la région de Chorfa (wilaya de Chlef) après la découverte macabre du corps du jeune Touili Abderrahmane, âgé de seulement trois ans.

L’enfant, dont la disparition mystérieuse depuis quatre jours tenait toute la communauté en haleine, a été retrouvé sans vie ce vendredi soir.

Sa disparition, survenue depuis le domicile familial dans des circonstances demeurant non élucidées, avait immédiatement mobilisé d’importants moyens. Famille, autorités sécuritaires et une foule impressionnante de volontaires, notamment les jeunes de la région, avaient uni leurs efforts dans une course contre la montre déchirante, nourrissant l’espoir de retrouver le petit Abderrahmane sain et sauf.

Malheureusement, l’espoir a fait place à l’horreur. Le corps de l’enfant a été découvert sans vie dans une zone isolée, aux alentours de Meknassa. L’onde de choc fut immédiate.

Chlef : Enlèvement et meurtre envisagés après la découverte du corps du jeune Abderrahmane

Les services de sécurité se sont immédiatement dépêchés sur les lieux du drame, accompagnés du Procureur de la République. Un examen préliminaire du corps a été effectué, et une enquête officielle a été ouverte sans délai pour élucider les circonstances de ce que les autorités qualifient déjà de « crime odieux ».

Selon les premières informations qui filtrent, l’hypothèse d’un enlèvement suivi de meurtre est sérieusement envisagée, bien que les détails précis de l’affaire demeurent encore flous.

Les autorités ont tenu à confirmer que l’investigation est en cours et que tous les éléments sont mobilisés pour faire la lumière sur cette tragédie. Elles ont promis de communiquer les détails complets de l’affaire dès que les données officielles seront disponibles.

Ce drame vient rappeler l’horreur des crimes d’enlèvement d’enfants qu’a connus l’Algérie il y a quelques années et a plongé toute la wilaya de Chlef dans le deuil. La communauté, solidaire dans la douleur, attend désormais que justice soit faite pour le petit Abderrahmane.

