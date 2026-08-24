Horreur à Blida : un enfant de 4 ans retrouvé calciné aux abords de Chréa

Une fumée aperçue au milieu des arbres, un signalement de routine, puis l’effroi. Les secours dépêchés dans la forêt d’El Fernane, sur l’axe qui grimpe vers la réserve naturelle de Chréa, ont découvert le corps d’un garçon de 4 ans, entièrement carbonisé. La scène, survenue hier dans la circonscription administrative de Bouinan, au sud-est de la nouvelle ville, a plongé toute la wilaya de Blida dans la stupeur.

Un feu signalé révèle le corps calciné d’un enfant

Tout est parti d’un appel évoquant un incendie suspect dans le massif boisé. En arrivant sur les lieux, les équipes d’intervention n’ont pas trouvé un simple départ de feu, mais la dépouille d’un très jeune garçon, allongé sur le ventre, le visage rendu presque méconnaissable par les flammes. Selon les premières indications rapportées par la presse arabophone, des traces de morsures d’animaux sauvages ont également été relevées sur le corps.

Le petit corps a d’abord été acheminé vers une structure de soins toute proche, avant d’être transféré vers le centre hospitalo-universitaire Frantz Fanon de Blida. Les services de sécurité, immédiatement avisés, ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances de ce drame. Aucune conclusion officielle n’a été communiquée à ce stade.

À LIRE AUSSI : Elle errait seule à la place des Martyrs : Une fillette de 6 ans battue puis jetée à la rue par sa mère

Seul l’examen médico-légal permettra de déterminer si l’enfant était encore en vie au moment où le feu a été allumé. Le rapport du médecin légiste constitue donc la pièce maîtresse du dossier. Les enquêteurs attendent ses conclusions avant d’orienter définitivement leurs investigations.

La piste d’un enlèvement devant une surface commerciale évoquée

Des informations complémentaires, non confirmées par une source officielle, avancent une hypothèse glaçante. Le garçonnet aurait été soustrait à sa mère alors que celle-ci venait de quitter son véhicule pour quelques minutes, le temps d’effectuer des achats dans un espace commercial. Un individu qui la suivait aurait profité de cette absence pour s’emparer de l’enfant et disparaître.

Ce scénario reste, à cette heure, du domaine de l’hypothèse. Les enquêteurs travaillent sur l’ensemble des éléments matériels recueillis sur place, ainsi que sur les témoignages disponibles. Le lieu de la découverte, isolé et boisé, complique par ailleurs le travail de reconstitution.

En quelques heures, l’affaire s’est propagée sur les réseaux sociaux, portée par des messages de colère et des appels répétés à l’application de la peine capitale. Une réaction déjà observée lors du double infanticide qui avait secoué Annaba l’été dernier.

À LIRE AUSSI : Un accident de la route met au jour l’exploitation de mineurs à Djelfa