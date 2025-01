Horreur à Béjaïa : Une femme retrouvée en état de décomposition avancée dans son magasin

Un drame a secoué la ville d’Aokas, à l’est de Béjaïa, ce vendredi. Le corps sans vie d’une femme, en état de décomposition avancée, a été découvert dans son magasin situé en plein centre-ville. Les causes de son décès restent, pour l’heure, totalement énigmatiques.

C’est dans le quartier commercial, non loin de la station-service d’Aokas, qu’une scène surréaliste s’est déroulée. Les services de protection civile, accompagnés des forces de l’ordre, ont été contraints de découper le rideau métallique électrique d’un magasin de vêtements féminins, resté fermé plus longtemps que d’habitude.

La macabre découverte a bouleversé les témoins : la propriétaire des lieux, une trentenaire, gisait sans vie au milieu de son commerce.

🟢 À LIRE AUSSI : Horreur à Sétif : Un père tue sa femme et sa fille de 12 ans… son fils lutte pour sa vie

Immédiatement, la police scientifique a été dépêchée sur les lieux pour examiner la scène de crime et le corps de la victime. Le magasin ne semblait pas avoir été cambriolé. Le corps a ensuite été transporté à la morgue pour une autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès, qui demeure un mystère.

Macabre découverte à Béjaïa : Les causes du décès restent floues

Les témoignages divergent quant aux circonstances de cette macabre découverte. Certains affirment que les proches de la victime, résidant dans une autre wilaya, n’avaient plus de nouvelles d’elle depuis plusieurs jours. Le magasin étant resté fermé de manière inhabituelle, ils ont commencé à s’inquiéter.

D’autres évoquent une odeur nauséabonde émanant du magasin, qui aurait alerté les voisins et conduit à la macabre découverte. Selon les premières informations, la victime, originaire d’une autre wilaya, vivait et travaillait dans son magasin qu’elle avait loué dans ce quartier.

🟢 À LIRE AUSSI : « Son corps était méconnaissable »… un jeune homme brûlé vif pour 2 000 DA à Blida

Cette affaire suscite l’émoi et de nombreuses interrogations parmi les habitants d’Aokas. Les enquêteurs devront mener une enquête approfondie pour lever le voile sur ce mystère et déterminer les causes exactes de ce décès tragique.