Horreur à Annaba : il tue la mère de ses trois enfants à cause de « taches sur ses vêtements »

Le tribunal criminel de la cour d’Annaba a prononcé, mardi soir, la peine de « mort » à l’encontre d’un homme ayant étranglé son épouse et jeté son corps dans un oued, en raison de différends liés à des accusations de « sorcellerie » proférées par le meurtrier à l’encontre de la victime.

Selon l’accusé, ces pratiques occultes lui auraient causé des problèmes psychologiques, sociaux et financiers, le poussant à envisager de se débarrasser de son épouse.

Le tribunal criminel a reconnu l’accusé coupable de meurtre avec préméditation. Selon les détails de l’affaire, qui remonte à mai 2024, l’accusé, âgé de 45 ans, a mis fin à la vie de son épouse, mère de trois enfants, en l’étranglant à l’aide d’une corde en plastique et en jetant son corps dans un oued situé près du village d’El Hraicha dans la commune d’Ain El Barda, après l’avoir ligotée et poignardée à plusieurs reprises à l’abdomen et au cœur.

Le juge du tribunal criminel a déclaré que l’accusé avait prémédité le meurtre de son épouse et que son projet criminel avait été mûrement réfléchi. Tous les indices et preuves confirment que l’intention de tuer était préméditée, que l’accusé avait préparé son acte et envisagé les conséquences de ses actions, et qu’il a commis son crime de sang-froid.

Meurtre à Annaba : Un homme avoue avoir tué sa femme pour des accusations de sorcellerie

Les éléments de préméditation psychologique et temporelle étaient réunis, et les actes commis constituent tous les éléments du crime de meurtre volontaire qui lui est reproché.

Lors de son interrogatoire par le tribunal criminel, l’accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés, déclarant que la raison de son acte était l’aveu de son épouse, en présence de son jeune frère, qu’elle pratiquait la sorcellerie et qu’elle s’était rendue à plusieurs reprises chez un sorcier de la commune de Boumaiza, dans la wilaya de Skikda, pour jeter des sorts dans le but de l’influencer, de le pousser à quitter ses autres épouses et à divorcer pour revenir vers elle.

L’accusé a ajouté qu’il avait découvert les pratiques de son épouse en remarquant régulièrement des taches et des liquides inconnus sur ses vêtements neufs, ce qui l’avait amené à soupçonner qu’il se passait quelque chose d’anormal.

Il a alors eu des disputes et des altercations violentes avec son épouse au sujet de l’origine de ces taches inconnues, mais celle-ci a refusé à plusieurs reprises et pendant longtemps, selon ses aveux, de lui avouer qu’elle était l’auteur de ces actes.

Il a également déclaré que les effets de la sorcellerie avaient commencé à se manifester en le transformant en une personne violente et irrationnelle, en raison de pertes financières importantes et de la perte de son emploi.

Commerçant réputé dans son quartier, il possédait un magasin et tirait des revenus importants de son commerce. Cependant, il a soudainement perdu toutes ses économies et s’est retrouvé ruiné.

L’accusé a ajouté que l’aveu ultérieur de son épouse concernant ses pratiques de sorcellerie l’avait incité à lui proposer de se rendre ensemble chez le sorcier de la commune de Boumaiza, dans la wilaya de Skikda, pour annuler les sorts.

Un accord avait été conclu entre eux pour se rendre chez le sorcier. Cependant, le jour du déplacement, une nouvelle dispute a éclaté entre eux à l’approche du village d’El Hraicha, près de la commune d’Ain El Barda, car la victime a refusé de continuer et a exigé de rentrer chez elle.

L’accusé, furieux, l’a emmenée dans un endroit isolé au milieu des broussailles et l’a frappée violemment au visage jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Il a alors décidé de l’étrangler à mort avec une corde en plastique. Pour s’assurer de sa mort, il l’a poignardée à plusieurs reprises à l’abdomen et au cœur, puis a traîné son corps jusqu’à l’oued voisin et l’a jeté, après s’être débarrassé de son téléphone et de ses affaires personnels.

Lors du procès, l’accusé a reconnu que la raison de son acte n’était pas un différend familial banal, mais la certitude qu’il avait été victime de sorcellerie de la part de son épouse, la mère de ses enfants. Il a ajouté qu’il s’était rendu aux forces de sécurité après avoir renoncé à l’idée de fuir à l’étranger via la Tunisie.