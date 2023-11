«Hormis la puissance divine, aucune force ne peut faire pression sur l’Algérie», Tebboune

À l’occasion de la clôture des Journées de l’entrepreneuriat, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est exprimé sur les diverses formes de dérive qui ont accablé l’économie nationale par le passé.

Ainsi, lors de sa rencontre avec les opérateurs économiques, au Centre international de conférences, Tebboune a dit : « Hormis la puissance divine, aucune force dans le monde n’est en mesure de faire pression sur l’Algérie ».

Affirmant que « la lutte contre les formes de dérive qui ont accablé l’économie nationale et coûté des sommes colossales au Trésor public », le président de la République a ajouté, « certaines parties, nostalgiques du passé douloureux qu’a vécu le pays et qui pensent pouvoir faire pression sur l’Etat et sur ses politiques économiques. le train est en marche et rien ne peut l’arrêter », soulignant Tebboune.



Par ailleurs, le président de la République a indiqué que « l’Algérie a atteint le point de non-retour pour défendre farouchement sa souveraineté. », lit -on sur le site de l’APS.

l’Union européenne a donné son accord pour participer à la récupération des fonds pillés et détournés

Lors de sa rencontre avec les opérateurs économiques à l’occasion de la clôture des Journées de l’entrepreneuriat, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé que « l’Union européenne a donné son accord de principe pour prendre part à l’opération de récupération des fonds pillés et détournés, ainsi que les biens fonciers acquis de façon illégale à l’étranger ».

Ainsi, soulignant la « détermination de l’État à récupérer les fonds pillés », le président de la République a indiqué que cette opération s’effectuera « en collaboration avec les États européens » et que « cet effort peut durer longtemps ».

LIRE AUSSI : Tebboune annonce l’ouverture éminente du capital des banques publiques au secteur privé