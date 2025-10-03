Horaires prolongés à Algérie Poste : quels sont les bureaux concernés ?

Algérie Poste annonce sur directives du ministre le lancement officiel d’un nouveau système expérimental d’horaires de travail applicable à partir du samedi 4 octobre 2025 dans sept bureaux pilotes répartis sur l’ensemble du territoire national. Cette initiative vise à améliorer l’accueil des citoyens et la qualité des services offerts tout en assurant la continuité des activités postales.

Les bureaux concernés seront ouverts de 8h00 à 18h00, six jours sur sept, et feront l’objet d’un suivi quotidien basé sur des critères précis de qualité de service et de bon accueil. Les autorités prendront toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des établissements et assurer que les usagers bénéficient de services fiables et efficaces.

Les bureaux pilotes concernés se situent alors à Tamanrasset au bureau principal El Qabada, à Sétif à Ain Azal, à El Bayadh à Bouqata, à Tlemcen à El Karaz, à Oran à Arzew, à Batna à Ain Touta et à Naâma à Asla. Ainsi, cette expérimentation permettra de mesurer l’efficacité du nouveau système avant un éventuel déploiement à l’ensemble des bureaux de poste du pays.

Algérie : comment récupérer votre mot de passe ECCP

Algérie Poste facilite davantage l’accès à sa plateforme ECCP en mettant à disposition des utilisateurs plusieurs méthodes simples pour récupérer leur mot de passe en cas d’oubli. Que ce soit via l’adresse e-mail personnelle, la Carte Edahabia ou directement depuis un bureau de poste, les clients peuvent désormais restaurer rapidement leur code secret et continuer à profiter des services en ligne de manière sécurisée.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’entreprise pour moderniser ses services, renforcer l’expérience utilisateur et assurer un accès facile et fiable à toutes ses prestations numériques.

Pour restaurer votre mot de passe ECCP, les utilisateurs doivent suivre ces étapes simples :

Se connecter à la plateforme ECCP. Cliquer sur « Mot de passe oublié ». Sélectionner l’option correspondant à votre adresse e-mail afin de recevoir les instructions de récupération.

Pour rappel, la récupération peut également s’effectuer via la Carte Edahabia ou directement depuis un bureau de poste, offrant ainsi plusieurs options sécurisées et adaptées aux besoins des utilisateurs.