Horaires de travail Ramadan 2022 : la DGFP dévoile le programme

Quelques jours nous séparent du début du mois de Ramadan, et pendant ce temps, tous les Algériens s’interrogent sur les horaires de travail durant ce mois sacré.

Sur ce propos, la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative a dévoilé, dans un communiqué rendu public aujourd’hui dimanche 27 mars 2022, les nouveaux horaires de travail qui seront applicables durant le mois sacré du ramadan 2022.

En effet, les horaires concernant les administrations et les institutions publiques. Pour 20 wilayas du Sud Algérien, les horaires de travail sont fixés de 07h00 à 14h00, du dimanche au jeudi. À savoir : Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra, El Oued, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghaier et El Meniaa.

Quant au reste des wilayas de l’Algérie, les horaires de travail sont fixés de 08h30 à 15h30, du dimanche au jeudi. Et dans le même communiqué, la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative a précisé que ces horaires seront applicables jusqu’à la fin du mois de Ramadan et que les horaires habituels de travail reprendront après Aïd El Fitr.

Deux dates annoncées pour le début du mois de Ramadan en Algérie

Comme chaque année, les Algériens attendent le mois sacré avec impatience et avec la question qui revient toujours : quelle est la date du début du mois de Ramadan pour cette année ? La réponse officielle sera obtenue lors de la nuit du doute, qui est prévue pour le vendredi 01 avril 2022. Mais cela n’empêche pas les centres d’astronomie d’annoncer leurs prévisions par rapport à la date du début de ce mois.

En effet, deux dates différentes ont été déclarées par les centres d’astronomie, annonçant le début du mois sacré. Une première déclaration prévoit le début du mois de ramadan pour le samedi 02 avril 2022, et une deuxième déclaration le prévoit pour le dimanche 03 avril 2022.

L’institut égyptien de recherche en astronomie et géophysique (NRIAG), avait annoncé, dans un communiqué rendu public il y a quelques jours, que la date du premier jour du mois de Ramadan dans la majorité des pays, y compris l’Algérie, correspond au samedi 02 avril 2022.

De sa part, le Centre international d’astronomie d’Abu Dhabi avait aussi publié un communiqué le 21 mars 2022, dans lequel il annonce que la date du premier jour du mois sacré de Ramadan est prévue pour le dimanche 03 avril 2022. Cette date concerne les pays qui adoptent la vision à l’œil du croissant, comme l’Algérie, car l’observation du croissant, à l’œil nu, ne sera pas possible de n’importe où dans les pays islamiques.

Entre la déclaration de l’institut égyptien de recherche en astronomie et géophysique et celle du centre international d’astronomie d’Abu Dhabi, la date officielle reste à découvrir lors de la nuit du doute qui est prévue pour le 01 avril 2022.