Horaires de prière, astuces et conseils : découvrez le service « Ramadhanyat » d’Ooredoo

À l’occasion du mois sacré de Ramadan, Ooredoo enrichit l’expérience de ses abonnés en lançant « Ramadhanyat », un service innovant et pratique qui sera disponible tout au long du mois béni. Destiné à accompagner les fidèles dans leur quotidien, ce service offre un contenu varié et utile, tel que les horaires des prières, des astuces de cuisine, ainsi que des conseils santé et des proverbes inspirants.

Un service personnalisé et accessible à tous

Avec « Ramadhanyat », Ooredoo met à disposition de ses clients un contenu envoyé par SMS, adapté aux besoins de chaque utilisateur. Les abonnés peuvent ainsi recevoir :

Les horaires d’El Iftar et d’El Imsek , ainsi que les heures des prières, facilitant l’organisation du jeûne et des moments de recueillement.

Des astuces de cuisine pour aider à préparer des plats équilibrés et savoureux pour le F’tour et le Shour.

Des Boukalates et proverbes inspirants, fidèles aux traditions culturelles algériennes.

Des conseils santé pour bien gérer son alimentation et éviter la fatigue durant le mois du jeûne.

Diverses informations pratiques pour aider les fidèles à mieux vivre cette période de spiritualité et de partage.

L’un des atouts majeurs de ce service est sa personnalisation : l’utilisateur peut choisir sa Wilaya pour obtenir des horaires adaptés à sa région et sélectionner la langue dans laquelle il souhaite recevoir les notifications.

Deux formules pour plus de flexibilité

Ooredoo propose deux options pour profiter pleinement du service « Ramadhanyat » :

Formule abonnement mensuel : pour 100 DA , l’abonné reçoit quotidiennement un contenu enrichissant et varié tout au long du mois de Ramadan.

Formule à la demande : l’utilisateur peut demander un SMS spécifique au prix de 20 DA , tandis que les horaires d’El Iftar et d’El Imsek sont disponibles pour seulement 1 DA par message .

Comment activer le service ?

Souscrire à « Ramadhanyat » est simple et rapide. Il suffit de composer le code *510# sur son téléphone et de choisir l’option désirée.

Grâce à « Ramadhanyat », Ooredoo facilite le quotidien de ses abonnés en leur offrant un service pratique, culturel et spirituel, en parfaite adéquation avec les valeurs de Ramadan. Une initiative qui reflète l’engagement de l’opérateur à accompagner ses clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.