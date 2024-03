Horaires de l’imsak et de l’iftar du mercredi 3 Ramadan (13 mars 2024)

Le mois sacré de Ramadan 2024 est là, illuminant les cœurs des fidèles à travers le monde. En cette période bénie, les musulmans s’unissent dans un élan de spiritualité et de piété, accomplissant le pilier du jeûne avec ferveur et dévotion.

Pour vous accompagner durant ce voyage spirituel, nous vous offrons ce guide quotidien. Retrouvez les horaires précis d’Imsak et d’Iftar pour plusieurs wilayas d’Algérie ainsi que pour les grandes villes internationales où réside une importante diaspora algérienne.

Imsak et iftar à Alger, Tizi-Ouzou, Annaba, Oran, Constantine

Le terme « Imsak » qui signifie « s’abstenir », désigne le moment précis où le jeûne de Ramadan commence, juste avant l’aube. L’heure de l’Imsak est généralement estimée de 10 à 15 minutes avant la prière de l’aube, (Fajr).

Le terme « Iftar » qui signifie « rompre le jeûne », désigne le moment où le jeûne de Ramadan se termine, au coucher du soleil.

Villes Imsak (إمساك) Fadjr (فجر) Iftar (إفطار) Méthode/Source Alger (الجزائر) 5:26 5:36 18:57 Ministère des Affaires religieuses Tizi-Ouzou (تيزي وزو) 5:23 5:33 18:54 Ministère des Affaires religieuses Béjaïa (بجاية) 5:18 5:28 18:49 Ministère des Affaires religieuses Annaba (عنابة) 5:08 5:18 18:39 Ministère des Affaires religieuses Constantine (قسنطينة) 5:13 5:23 18:43 Ministère des Affaires religieuses Oran (وهران) 5:44 5:54 19:13 Ministère des Affaires religieuses Tlemcen (تلمسان) 5:45 5:55 19:16 Ministère des Affaires religieuses Djelfa (الجلفة) 5:27 5:37 18:57 Ministère des Affaires religieuses Adrar (أدرار) 5:45 5:55 19:12 Ministère des Affaires religieuses

Il est important de se référer aux sources religieuses locales pour les horaires précis et les recommandations spécifiques à chaque région.

Imsak et iftar à Paris, Marseille, Lyon, Bruxelles, Québec, Montréal

Retrouvez ci-dessous, les horaires de l’Imsak et de l’iftar dans huit villes à Paris (France), Marseille (France), Lyon (France), Bruxelles (Belgique), Québec (Canada), Montréal (Canada) et New York (États-Unis).

Villes Imsak (إمساك) Fadjr (فجر) Iftar (إفطار) Méthode/Source Paris (France) 5:15 5:30 18:56 Grande Mosquée de Paris Lyon (France) 5:21 5:31 18:58 Ligue islamique mondiale Marseille (France) 5:07 5:17 18:44 Ligue islamique mondiale Bruxelles (Belgique) 5:00 5:10 18:45 Ligue islamique mondiale Québec (Canada) 5:27 5:37 18:49 ISNA Montréal (Canada) 5:38 5:48 18:58 ISNA Ottawa (Canada) 5:47 5:57 19:07 ISNA New York (États-Unis) 5:45 5:55 19:01 ISNA

« Allah ! C’est pour Toi que j’ai jeûné, et grâce à ta subsistance que j’ai rompu mon jeûne. Je crois en Toi, et je place ma confiance en Toi ».