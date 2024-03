Horaires de l’imsak et de l’iftar du mardi 9 Ramadan (19 mars 2024)

C’est enfin le Ramadan 2024 ! Pour vous accompagner durant ce mois sacré, l’Imsakia devient votre allié indispensable. Ce calendrier indique les moments clés de la journée du jeûne : l’Imsak marquant le début du jeûne à l’aube, et l’Iftar, la rupture du jeûne au coucher du soleil.

Que vous soyez à Alger, Oran, Constantine ou dans une autre wilaya d’Algérie, l’Imsakia est faite pour vous. La diaspora algérienne, présente aux quatre coins du globe, aura également besoin de ce guide. Des versions internationales de l’Imsakia sont proposées prenant en compte les particularités de chaque ville où réside une communauté musulmane importante.

Imsak et iftar à Alger, Tizi-Ouzou, Annaba, Oran, Constantine

Le Ramadan est un mois de purification, pas seulement du corps, mais aussi de l’esprit. C’est une occasion de se concentrer sur les bonnes actions et de s’éloigner des péchés.

Villes Imsak (إمساك) Fadjr (فجر) Iftar (إفطار) Méthode/Source Alger (الجزائر) 5:16 5:26 19:03 Ministère des Affaires religieuses Tizi-Ouzou (تيزي وزو) 5:13 5:23 18:57 Ministère des Affaires religieuses Béjaïa (بجاية) 5:08 5:18 18:55 Ministère des Affaires religieuses Annaba (عنابة) 4:58 5:08 18:45 Ministère des Affaires religieuses Constantine (قسنطينة) 5:03 5:13 18:49 Ministère des Affaires religieuses Oran (وهران) 5:34 5:44 19:19 Ministère des Affaires religieuses Tlemcen (تلمسان) 5:35 5:45 19:22 Ministère des Affaires religieuses Djelfa (الجلفة) 5:18 5:28 19:02 Ministère des Affaires religieuses Adrar (أدرار) 5:38 5:48 19:16 Ministère des Affaires religieuses

En cultivant un esprit positif et bienveillant, vous ferez de ce Ramadan un mois de véritable transformation spirituelle.

Imsak et iftar à Paris, Marseille, Lyon, Bruxelles, Québec, Montréal

De Paris à Londres, de Montréal à New York, chaque musulman pourra se repérer facilement avec cette imsakia et vivre pleinement ce mois de Ramadan, en communion avec ses frères et sœurs de foi, partout dans le monde.

Villes Imsak (إمساك) Fadjr (فجر) Iftar (إفطار) Méthode/Source Paris (France) 5:03 5:18 19:05 Grande Mosquée de Paris Lyon (France) 05:13 05:23 18:52 Ligue islamique mondiale Marseille (France) 5:14 5:24 18:50 Ligue islamique mondiale Bruxelles (Belgique) 4:45 4:55 18:55 Ligue islamique mondiale Québec (Canada) 5:15 5:25 18:57 ISNA Montréal (Canada) 5:27 5:37 19:06 ISNA Ottawa (Canada) 5:35 5:45 19:15 ISNA New York (États-Unis) 5:35 5:45 19:08 ISNA

Il est important de noter que les horaires ne sont pas universels. Chaque ville, chaque région possède ses propres variations, dues à la position géographique et aux calculs astronomiques. C’est pourquoi l’Imsakia se décline en une multitude de versions, spécifiques à chaque localité.

Hadith du jour

Selon Ibn ‘Umar (radiAllahu ‘anhuma), le Prophète (ﷺ) a dit :

« Le meilleur des jeûnes est le jeûne du Ramadan. »

(Sahih al-Bukhari)