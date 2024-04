Horaires de l’imsak et de l’iftar du mardi 30 Ramadan (09 avril 2024)

En ce mois sacré du Ramadan, l’imsakia joue un rôle crucial pour les fidèles musulmans d’Algérie. Édité par le Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs, ce guide officiel met à disposition les horaires précis de l’aube (imsak) et du coucher du soleil (iftar), permettant aux jeûneurs de rythmer leur pratique avec exactitude et quiétude.

En Algérie, l’imsakia est largement diffusé à travers divers canaux, tels que la presse écrite, les médias audiovisuels et les sites web officiels, garantissant ainsi son accessibilité à tous.

Que vous soyez en terre algérienne ou dans l’une des nombreuses contrées où réside la diaspora algérienne, l’imsakia se présente comme un outil précieux pour vous accompagner dans vos obligations religieuses durant ce mois béni.

Imsak et iftar à Alger, Tizi-Ouzou, Annaba, Oran, Constantine

Heures de l’Imsak et de l’Iftar pour le Ramadan 2024 en Algérie :

Villes Imsak (إمساك) Fadjr (فجر) Iftar (إفطار) Méthode/Source Alger (الجزائر) 4:42 4:52 19:21 Ministère des Affaires religieuses Tizi-Ouzou (تيزي وزو) 4:39 4:49 19:18 Ministère des Affaires religieuses Béjaïa (بجاية) 4:34 4:44 19:13 Ministère des Affaires religieuses Annaba (عنابة) 4:24 4:34 19:03 Ministère des Affaires religieuses Constantine (قسنطينة) 4:29 4:39 19:07 Ministère des Affaires religieuses Oran (وهران) 5:00 5:10 19:37 Ministère des Affaires religieuses Tlemcen (تلمسان) 5:01 5:11 19:40 Ministère des Affaires religieuses Djelfa (الجلفة) 4:46 4:56 19:18 Ministère des Affaires religieuses Adrar (أدرار) 5:13 5:23 19:27 Ministère des Affaires religieuses

Source : Le Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs

Imsak et iftar à Paris, Marseille, Lyon, Bruxelles, Québec, Montréal

Heures de début et de fin du jeûne pour le Ramadan 2024 dans plusieurs villes du monde

Villes Imsak (إمساك) Fadjr (فجر) Iftar (إفطار) Méthode/Source Paris (France) 5:18 5:33 20:36 Grande Mosquée de Paris Lyon (France) 05:28 05:38 20:20 Ligue islamique mondiale Marseille (France) 5:33 05:43 20:15 Ligue islamique mondiale Bruxelles (Belgique) 4:49 04:59 20:29 Ligue islamique mondiale Québec (Canada) 4:29 4:39 19:26 ISNA Montréal (Canada) 4:42 4:52 19:34 ISNA Ottawa (Canada) 4:51 5:01 19:42 ISNA New York (États-Unis) 4:57 5:07 19:30 ISNA

Pour connaître les horaires de l’imsak et de l’iftar, il est important de se référer à des sources locales de confiance.

Hadith du jour

Rapporté par Ibn ‘Umar (qu’Allah l’agrée) :

Le Prophète (ﷺ) a dit : « L’Aïd est un jour de manger, de boire et de se souvenir d’Allah. »

(Rapporté par at-Tirmidhi et authentifié par al-Albani)