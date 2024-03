Horaires de l’imsak et de l’iftar du lundi 8 Ramadan (18 mars 2024)

Le mois sacré est là, et nous sommes heureux de vous accompagner dans ce voyage spirituel avec les horaires précis de l’imsak et de l’iftar pour les différentes wilayas d’Algérie et les grandes villes internationales où réside une importante diaspora algérienne.

Que vous soyez en Algérie ou à l’étranger, ces horaires vous permettront de planifier vos journées et de vivre le Ramadan sereinement.

Imsak et iftar à Alger, Tizi-Ouzou, Annaba, Oran, Constantine

Durant ce mois sacré, deux moments clés rythment la journée du jeûneur : l’imsak et l’iftar.

L’imsak (retenue) marque le début du jeûne. Il correspond à l’aube, juste avant le lever du soleil. C’est à ce moment précis que les fidèles doivent s’abstenir de manger et de boire. L’iftar (rompre le jeûne) marque la fin du jeûne au coucher du soleil.

Villes Imsak (إمساك) Fadjr (فجر) Iftar (إفطار) Méthode/Source Alger (الجزائر) 5:18 5:28 19:02 Ministère des Affaires religieuses Tizi-Ouzou (تيزي وزو) 5:15 5:25 18:59 Ministère des Affaires religieuses Béjaïa (بجاية) 5:10 5:20 18:54 Ministère des Affaires religieuses Annaba (عنابة) 5:00 5:10 18:44 Ministère des Affaires religieuses Constantine (قسنطينة) 4:50 5:00 18:48 Ministère des Affaires religieuses Oran (وهران) 5:36 5:46 19:18 Ministère des Affaires religieuses Tlemcen (تلمسان) 5:37 5:47 19:21 Ministère des Affaires religieuses Djelfa (الجلفة) 5:19 5:29 19:01 Ministère des Affaires religieuses Adrar (أدرار) 5:39 5:49 19:16 Ministère des Affaires religieuses

Que ce Ramadan soit pour vous un mois de bénédictions, de spiritualité et de partage !

Imsak et iftar à Paris, Marseille, Lyon, Bruxelles, Québec, Montréal

Ce tableau vous permettra de planifier vos journées et de vivre ce mois béni en toute sérénité.

Villes Imsak (إمساك) Fadjr (فجر) Iftar (إفطار) Méthode/Source Paris (France) 5:05 5:20 19:03 Grande Mosquée de Paris Lyon (France) 05:15 05:25 18:51 Ligue islamique mondiale Marseille (France) 5:16 5:26 18:49 Ligue islamique mondiale Bruxelles (Belgique) 4:48 4:58 18:53 Ligue islamique mondiale Québec (Canada) 5:17 5:27 18:56 ISNA Montréal (Canada) 5:29 5:39 19:05 ISNA Ottawa (Canada) 5:37 5:47 19:13 ISNA New York (États-Unis) 5:37 5:47 19:07 ISNA

N’oubliez pas de consulter les sources locales pour les horaires précis de votre région.

Hadith du jour

D’après Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée), le Prophète (ﷺ) a dit :

« Lorsque vient le mois de Ramadan, les portes du Paradis sont ouvertes, les portes de l’Enfer sont fermées, et les démons sont enchaînés. »

(Rapporté par Al-Bukhari et Muslim)