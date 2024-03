Horaires de l’imsak et de l’iftar du jeudi 4 Ramadan (14 mars 2024)

En cette période bénie du Ramadan 2024, une vague de spiritualité et de piété envahit les cœurs des musulmans à travers le monde. Unis dans la ferveur et la dévotion, ils accomplissent le pilier du jeûne, nourrissant leur foi et se rapprochant du Tout-Puissant.

Pour vous accompagner dans ce voyage spirituel, nous vous offrons ce guide quotidien. Il vous permettra de connaître les horaires précis de l’Imsak et de l’Iftar pour plusieurs wilayas d’Algérie ainsi que pour les grandes villes internationales où réside une importante diaspora algérienne.

Imsak et iftar à Alger, Tizi-Ouzou, Annaba, Oran, Constantine

Imsak, signifiant « retenue » en arabe, marque le début du jeûne de Ramadan. Les musulmans s’abstiennent alors de manger, de boire et de tout acte pouvant invalider le jeûne, s’engageant dans une journée de purification et de dévotion.

Iftar, signifiant « rompre le jeûne », symbolise la fin de cette période d’abstinence au coucher du soleil. C’est un moment de joie et de partage, où les familles et les amis se réunissent autour d’un repas copieux pour célébrer les bénédictions d’Allah.

Villes Imsak (إمساك) Fadjr (فجر) Iftar (إفطار) Méthode/Source Alger (الجزائر) 5:24 5:34 18:58 Ministère des Affaires religieuses Tizi-Ouzou (تيزي وزو) 5:21 5:31 18:55 Ministère des Affaires religieuses Béjaïa (بجاية) 5:16 5:26 18:50 Ministère des Affaires religieuses Annaba (عنابة) 5:06 5:16 18:40 Ministère des Affaires religieuses Constantine (قسنطينة) 5:11 5:21 18:44 Ministère des Affaires religieuses Oran (وهران) 5:42 5:52 19:14 Ministère des Affaires religieuses Tlemcen (تلمسان) 5:43 5:53 19:17 Ministère des Affaires religieuses Djelfa (الجلفة) 5:25 5:35 18:58 Ministère des Affaires religieuses Adrar (أدرار) 5:44 5:54 19:13 Ministère des Affaires religieuses

Il est important de noter que les horaires de l’Iftar et de l’Imsak pour les différentes wilayas d’Algérie sont définis par le Ministère des Affaires Religieuses.

Imsak et iftar à Paris, Marseille, Lyon, Bruxelles, Québec, Montréal

Pour chaque jour du Ramadan 2024, vous aurez accès aux horaires exacts du début et de la fin du jeûne pour votre ville ou région.

Villes Imsak (إمساك) Fadjr (فجر) Iftar (إفطار) Méthode/Source Paris (France) 5:13 5:28 18:57 Grande Mosquée de Paris Lyon (France) 05:23 05:33 18:46 Ligue islamique mondiale Marseille (France) 5:24 5:34 18:44 Ligue islamique mondiale Bruxelles (Belgique) 4:58 5:08 18:46 Ligue islamique mondiale Québec (Canada) 5:25 5:35 18:50 ISNA Montréal (Canada) 5:36 5:46 19:00 ISNA Ottawa (Canada) 5:45 5:55 19:08 ISNA New York (États-Unis) 5:43 5:53 19:02 ISNA

Il faut noter que, selon la méthode de calcul adoptée, ces horaires peuvent sensiblement différer.

Hadith du jour

Le Prophète – paix et salut sur lui – a dit : « Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en recherche de la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. » (Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim)