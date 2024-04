Horaires de l’imsak et de l’iftar du jeudi 25 Ramadan (04 avril 2024)

En ce mois béni de Ramadan, l’imsakia s’avère être un outil indispensable pour les musulmans du monde entier, y compris en Algérie. Ce précieux document met à la disposition des fidèles les horaires précis de l’imsak (début du jeûne à l’aube) et de l’iftar (rupture du jeûne au coucher du soleil), leur permettant d’accomplir leurs obligations religieuses avec rigueur et tranquillité.

Imsak et iftar à Alger, Tizi-Ouzou, Annaba, Oran, Constantine

Horaires précis de l’imsak et de l’iftar pour le Ramadan 2024 en Algérie :

Villes Imsak (إمساك) Fadjr (فجر) Iftar (إفطار) Méthode/Source Alger (الجزائر) 4:50 5:00 19:17 Ministère des Affaires religieuses Tizi-Ouzou (تيزي وزو) 4:47 4:57 19:10 Ministère des Affaires religieuses Béjaïa (بجاية) 4:42 4:52 19:09 Ministère des Affaires religieuses Annaba (عنابة) 4:32 4:42 18:59 Ministère des Affaires religieuses Constantine (قسنطينة) 4:37 4:47 19:03 Ministère des Affaires religieuses Oran (وهران) 5:08 5:18 19:33 Ministère des Affaires religieuses Tlemcen (تلمسان) 5:09 5:19 19:36 Ministère des Affaires religieuses Djelfa (الجلفة) 4:54 5:04 19:14 Ministère des Affaires religieuses Adrar (أدرار) 5:19 5:29 19:24 Ministère des Affaires religieuses

En Algérie, le Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs est l’unique source officielle et fiable pour les horaires de l’imsak et de l’iftar durant le mois de Ramadan.

Imsak et iftar à Paris, Marseille, Lyon, Bruxelles, Québec, Montréal

Horaires de l’Imsak et de l’Iftar pour le Ramadan 2024 dans plusieurs villes du monde

Villes Imsak (إمساك) Fadjr (فجر) Iftar (إفطار) Méthode/Source Paris (France) 5:29 5:44 20:29 Grande Mosquée de Paris Lyon (France) 05:39 05:49 20:13 Ligue islamique mondiale Marseille (France) 5:43 05:53 20:09 Ligue islamique mondiale Bruxelles (Belgique) 5:03 05:13 20:21 Ligue islamique mondiale Québec (Canada) 4:40 4:50 19:19 ISNA Montréal (Canada) 4:53 5:03 19:27 ISNA Ottawa (Canada) 5:02 5:12 19:35 ISNA New York (États-Unis) 5:06 5:16 19:25 ISNA

Seuls les sources locales fiables peuvent fournir des informations précises et exactes sur les horaires de l’imsak et de l’iftar.

Hadith du jour

Le Prophète Muhammad (paix et bénédiction sur lui) a dit :

« L’invocation est l’essence même de l’adoration. »

Rapporté par At-Tirmidhi