Hôpitaux modernes en Algérie : l’État prépare le lancement de grands complexes de santé

Sous la présidence du Premier ministre, Sifi Ghrieb, le gouvernement s’est réuni aujourd’hui pour examiner plusieurs dossiers stratégiques.

Au cœur des discussions figurent la modernisation des infrastructures de santé, la rigueur budgétaire, la transition énergétique, les préparatifs des élections locales et le déploiement accéléré du réseau ferroviaire vers le Grand Sud.

Vers de grands complexes hospitaliers modernes

La santé publique s’impose en tête des priorités de l’Exécutif. Lors de cette réunion, le gouvernement a étudié les moyens de renforcer les capacités sanitaires nationales, notamment par le lancement et la réalisation de grandes structures hospitalières répondant aux normes internationales les plus exigeantes.

Bien que le communiqué officiel n’ait divulgué ni l’emplacement ni le calendrier précis de ces futures infrastructures, cette orientation confirme la volonté de doter le pays d’un réseau hospitalier d’envergure, capable d’optimiser la couverture sanitaire et de hausser la qualité des soins dispensés aux citoyens.

Rigueur budgétaire et contrôle des finances publiques

Dans le volet économique et financier, la rencontre a permis d’examiner le projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2024, préalable indispensable à sa présentation prochaine en Conseil des ministres.

D’après le communiqué des services du Premier ministre, ce texte constitue un instrument fondamental de contrôle et de transparence.

Il permet en effet de vérifier la conformité des prévisions financières avec les réalisations effectives sur le terrain, d’évaluer les conditions d’exécution des dépenses publiques et de mesurer l’impact réel des politiques menées au regard des objectifs initialement fixés.

Enjeux énergétiques et engagements climatiques

Sur le plan environnemental et énergétique, les membres du gouvernement ont écouté une communication relative à la mise en place d’un dispositif national dédié à la détection, la mesure et la réduction des émissions de méthane.

Pour l’Algérie, la maîtrise de ces émissions gazeuses revêt une importance stratégique majeure. Elle permet d’une part d’honorer les engagements internationaux du pays en matière de lutte contre le réchauffement climatique, et d’autre part de préserver les ressources énergétiques nationales contre le gaspillage tout en renforçant la compétitivité de ses exportations d’hydrocarbures sur les marchés mondiaux.

Élections locales du 28 novembre 2026 : cap sur la logistique

À l’approche des élections locales prévues pour le 28 novembre 2026, l’Exécutif a passé en revue l’ensemble des préparatifs matériels et logistiques indispensables au bon déroulement du scrutin.

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Le gouvernement s’est engagé à mobiliser toutes les ressources humaines, techniques et organisationnelles nécessaires, dans le respect rigoureux des dispositions légales en vigueur, afin d’assurer un processus électoral fluide.

Ligne ferroviaire du Grand Sud : accélération des chantiers

Enfin, en application des directives fermes données par le président de la République lors du Conseil des ministres du 4 octobre 2026, le gouvernement s’est enquis du lancement immédiat des chantiers ferroviaires reliant Laghouat, El Meniaa, In Salah et Tamanrasset.

Considéré comme la priorité des priorités pour le secteur des Travaux publics, ce projet d’envergure fait l’objet d’un suivi très strict.

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Le gouvernement a vérifié l’avancement de la préparation des installations sur le terrain et la mise à disposition des moyens matériels afin de garantir le respect du calendrier officiel, qui fixe la livraison intégrale de la ligne à la fin de l’année 2028.