Hôpital de Skikda pris d’assaut : médecins agressés et équipements saccagés

Hier soir, un groupe de malfaiteurs composé de 8 personnes a pris d’assaut l’hôpital Abderrazak Bouhara dans la wilaya de Skikda. En effet, les membres du gang ont violemment agressé le personnel médical de l’hôpital, y compris des médecins, des infirmières, des techniciens de laboratoire et des administrateurs. Et ce, en les frappant et en les insultant. On notera qu’il s’agit de ce que rapporte un quotidien arabophone généraliste dans son nouveau numéro d’aujourd’hui.

D’après la même source médiatique, ces malfaiteurs ont également détruit des équipements médicaux de pointe d’une valeur de plus de deux millions de centimes. Dans le détails, les membres du groupe armés de couteaux, de sabres et de gaz lacrymogènes ont pris d’assaut l’hôpital après des altercations avec un autre groupe à cause d’une affaire liée au trafic de drogue et de stupéfiants.

En effet, les membres du groupe ont envahi l’hôpital, insulté et frappé le personnel. De ce fait, la direction de l’hôpital a immédiatement contacté les services de sécurité. Cependant, les agresseurs ont pris la fuite.

Les services responsables ouvrent une enquête

Suite à l’appel d’aide lancé par la direction de l’hôpital, les forces de sécurité sont intervenues et ont encerclé la zone afin d’arrêter les criminels qui se sont enfuis vers une destination inconnue. Après cet effroyable incident, la direction de l’hôpital a publié un communiqué dénonçant cette attaque odieuse. Dans ce sillage, il convient de noter que cet incident est le deuxième du genre en moins d’un an.

Sans trop tarder, les autorités responsables ont appelé à une intervention urgente pour mettre fin à ces attaques répétitives et fournir la protection nécessaire au personnel médical, ainsi qu’à augmenter les effectifs de sécurité dans cet établissement de santé. D’ailleurs, une enquête approfondie a été ouverte afin d’identifier l’identité des agresseurs et les arrêter.