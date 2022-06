Hôpital de Constantine : quand Benbouzid s’emporte face à un employé

Le Ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, s’est rendu ce vendredi, 3 juin, en visite à l’hôpital Ben Badis de Constantine. Lors de cette visite, le Ministre s’est arrêté sur l’état déplorable de l’établissement et a exprimé son indignation.

En visite à Constantine, le Ministre de la Santé s’est rendu au CHU Ben Badis dans la même wilaya et a été surpris par son fâcheux état. « Et on continue d’exercer dans ces conditions ! Ça fait des mois qu’on parle … », s’est étonné le Ministre Benbouzid.

À la fois révolté et indigné, le Ministre de la Santé a pointé du doigt l’état de l’hôpital, notamment la malpropreté au niveau des blocs opératoires ; mais aussi les robinets utilisés.

D’ailleurs, en sortant de l’établissement, le Ministre Benbouzid a haussé le ton face à un employé de l’hôpital. En colère, le Ministre a demandé à cet employé de ne pas s’en mêler ; affirmant que c’est lui le responsable du secteur de la santé. « Je suis le responsable du secteur ! Ne t’en mêle, c’est moi le Ministre et je vois de mes propres yeux », a lancé le Ministre Benbouzid.

En inspectant le même établissement hospitalier, le Ministre de la Santé a aussi été surpris par des médicaments jetés n’importe où. Et face aux explications des responsables du CHU, le Ministre s’est contenté de répondre : « je vois de mes propres yeux ! ».

Que propose Benbouzid concernant la tarification des prestations médicales ?

Sur un autre volet ; il convient de rappeler que le Ministre de la Santé a proposé hier, au Conseil de la Nation, la mise en place « d’une tarification unifiée des prestations médicales ».

Une mesure qui intervient, selon lui, dans le but de protéger le citoyen des éventuels dépassements des établissements de la Santé et des praticiens du secteur.

Le Professeur Benbouzid a également fait part de la révision de la liste des activités médicales, datant de 2006; ainsi que la création d’une nouvelle liste, conforme aux avancées scientifiques.