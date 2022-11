Hôpital algéro-qatari-allemand : lancement officiel du projet

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, ont procédé hier, le mardi 1er novembre à Alger, en marge de la tenue des travaux de la 31ème session ordinaire de la Ligue des Etats arabes, au lancement du projet de réalisation de l’hôpital algéro-qatari-allemand, et de celui portant extension du complexe de la société algéro-qatarie de sidérurgie dans la région de Bellara à Jijel.

En effet, en marge de la tenue du Sommet arabe, c’est lors d’une cérémonie officielle que le chef de l’Etat et l’Emir du Qatar ont procédé au lancement de la réalisation de ces deux projets a été organisée au Centre international des Conférences (CIC) d’Alger.

Cette infrastructure aura une capacité de 400 lits, sera construit conformément aux normes internationales, en matière d’architecture hospitalière et de management. De plus cet édifice devrait permettre la prise en charge de la majorité des cas et des interventions chirurgicales, notamment celles difficiles qui nécessitaient un transfert vers l’étranger.

En outre, lors de la visite d’Etat qu’avait effectuée Tebboune au Qatar, en février dernier, un mémorandum d’entente pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour l’extension du complexe de la société algéro-qatarie de sidérurgie dans la région de Bellara à Jijel avait été signé par les deux parties.

Il est à noter, que grâce à ce projet d’extension, la capacité de production de l’usine passera de 2 millions de tonnes à 4 millions de tonnes annuellement.

L’Emir de l’Etat du Qatar félicite Tebboune pour le succès du Sommet arabe

Tamim Ben Hamad Al-Thani, émir de l’État du Qatar, a félicité dans un tweet, le président de la république, Abdelmadjid Tebboune pour le succès du 31e Sommet arabe. Il a également remercié l’Algérie pour la bonne organisation et l’hospitalité.

Dans ce même tweet, l’Emir du Qatar que les conclusions de ce sommet pousseraient l’action arabe commune vers des horizons plus larges, » qui répondent aux aspirations de nos peuples arabes au développement et à la prospérité, et qui soutiennent la sécurité et la paix dans la région ».