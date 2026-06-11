Hôpital algéro-qatari-allemand à Sidi Abdallah : la date d’ouverture fixée

Le chantier de l’hôpital algéro-qatari-allemand (HAQA) franchit une étape décisive, témoignant d’une dynamique de construction soutenue aux portes de la capitale. Face à l’intérêt croissant des citoyens pour ce futur pôle médical d’excellence, les responsables du projet ont fait le point sur l’avancement des travaux cette semaine.

Une échéance précise a désormais été actée pour accueillir les premiers patients au sein de cette infrastructure de pointe.

En effet, une délégation de la direction du groupe « Apex Health », conduite par son président-directeur général, Joseph Hasel, a effectué une visite de terrain sur le site du futur hôpital, accompagnée par les représentants du Fonds national d’investissement (FNI), menés par son directeur général, Salah Labani.

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Cette visite a été ponctuée par des réunions de travail avec les entrepreneurs et les équipes de gestion du projet. L’objectif était d’évaluer l’avancement des travaux et de s’assurer du respect des délais. Les responsables du projet ont confirmé que le chantier progresse selon le planning fixé, confirmant l’ouverture officielle de l’établissement pour juillet 2027.

Alger : Le futur hôpital algéro-qatari-allemand en bonne voie de concrétisation

Fruit d’un partenariat stratégique entre le groupe « Apex Health » et le Fonds national d’investissement, ce projet allie l’expertise internationale en matière de gestion hospitalière au soutien financier local. L’ambition affichée est de créer un pôle médical intégré répondant aux standards mondiaux les plus exigeants.

Une fois opérationnel, l’hôpital disposera d’une capacité de 300 lits, implanté sur une assiette foncière de 6 hectares à l’ouest de la capitale algérienne. Le coût de cet investissement est estimé à 287 millions de dollars et devrait générer 954 emplois directs.

Il proposera une vaste gamme de services médicaux spécialisés, allant du diagnostic aux interventions chirurgicales de pointe.

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Cette infrastructure ultramoderne prendra en charge les cas complexes nécessitant jusqu’ici un transfert à l’étranger, tels que :

La neurochirurgie,

la correction des déformations de la colonne vertébrale (scoliose),

a transplantation hépatique

ou encore la chirurgie cardiaque pédiatrique.

Au-delà des soins, cet investissement dynamise le secteur national de la santé, notamment en offrant aux cadres médicaux algériens une formation continue aux normes internationales.