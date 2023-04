Honnêteté des citoyens, arnaques : l’Algérie et la Tunisie vues par un touriste français

L’Algérie devient de plus en plus la destination favorite de plusieurs touristes étrangers. D’ailleurs, certains ont même qualifié le pays de « la future destination des influenceurs ». En effet, de plus en plus d’influenceur et de blogueur voyage s’intéressent à l’Algérie.

Parmi ces derniers, Tibi Jones, un vidéaste français qui fait de ses voyages l’objet de ses vidéos. En effet, ce dernier a été en voyage pendant deux mois en Algérie, où il a eu l’occasion d’explorer plusieurs régions dans le pays. Et ce, avant de rejoindre la Tunisie.

De voyage en Algérie, Tibi Jones met en avant l’honnêteté dans le pays

Séjournant pendant deux mois dans le pays, Tibi Jones a pu voyager dans plusieurs régions de l’Algérie, tester ses spécialités culinaires, sillonner ses rues et partager des moments avec ces citoyens. Dans ce sillage, le touriste français s’est mis à filmer les moments les plus marquants de son voyage.

Dans l’une de ses vidéos, il met en avant le comportement de certains commerçants avec qui le voyageur a eu quelques échanges. À titre d’exemple, au moment où Tibo a voulu acheter un sandwich Garantita qui vaut 50 dinars algériens. Au moment de régler l’addition, le commerçant a refusé de prendre les 200 Dzd remises par le touriste français.

Tibo Jones a également partagé un autre échange avec une autre personne qui a refusé de parler « argent » en contrepartie de son service. Il s’agit notamment d’un autre moment témoignant de l’honnêteté des citoyens algériens.

Tibi Jones poursuit son voyage en Tunisie

L’aventure de Tibi Jones au Maghreb se poursuit avec un passage en Tunisie. Sur sa chaine YouTube, mais aussi sur ces réseaux sociaux, le Français immortalise ce voyage avec de courtes vidéos. Parmi celles-ci, une vidéo qui dénonce les arnaques subies par les touristes dans le pays.

En effet, la vidéo en question témoigne une personne qui se fait passer pour un guide et qui demande de l’argent au touriste. Selon ce dernier, le touriste ne peut pas marcher tranquillement sans qu’une personne lui demande de l’argent pour la moindre raison. Tibi Jones a fait savoir, dans cette vidéo, qu’il déteste le fait d’être vu comme un portefeuille.

