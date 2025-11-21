Hommes de l’Année GQ 2025 : deux figures d’origine algérienne parmi les lauréats

La 14ᵉ édition des Hommes de l’Année GQ a récompensé les personnalités qui ont marqué 2025 par leur créativité, leur talent et leur engagement. Pour cette édition, deux figures d’origine algérienne, DJ Snake et Amine, figurent parmi les lauréats. La cérémonie s’est alors tenue le 20 novembre aux Bains Paris, réunissant artistes, sportifs et créateurs qui influencent la culture contemporaine.

Chaque année, GQ célèbre celles et ceux qui font bouger les lignes. Le palmarès des Hommes de l’Année récompense ainsi des talents dans la musique, le cinéma, la mode, le sport et les médias, pour leur audace, leur vision et leur capacité à inspirer. Pour l’édition 2025, huit personnalités se distinguent : Ousmane Dembélé, Amine, Simon Porte Jacquemus, Theodora, DJ Snake, Benjamin Voisin, Paul de Saint Sernin et Nicolas Demorand.

La cérémonie s’est tenue aux Bains Paris, dans le 3ᵉ arrondissement, un lieu emblématique combinant hôtel cinq étoiles, spa, brasserie, bar et boîte de nuit. Anciennement Bains Douches, il a accueilli depuis 1978 de grandes icônes internationales, renforçant le prestige de l’événement.

Les Hommes de l’Année GQ mettent alors en lumière des personnes qui façonnent la culture contemporaine, de Paris à Milan, de Tokyo à Los Angeles. Les lauréats 2025 reflètent à la fois l’excellence, la créativité et l’impact de leur travail sur un public national et international.

DJ Snake : une année exceptionnelle pour William

DJ Snake, de son vrai nom William Grigahcine, est l’un des grands noms de cette édition. Son parcours en 2025 témoigne d’une réussite exceptionnelle. En mai, il remplit le Stade de France en quelques minutes, avant d’animer une after-party complète à l’Accor Arena, rassemblant près de 100 000 spectateurs. Sur ses platines, il mêle alors ses classiques à des collaborations inédites, dont un remix du célèbre “Pour que tu m’aimes encore” de Céline Dion.

Son troisième album, Nomad, rappelle qu’il maîtrise parfaitement l’art du tube à dimension mondiale. Ses nombreuses tournées et collaborations à travers le monde renforcent sa réputation d’artiste incontournable.

DJ Snake a également animé la célébration de la première Ligue des champions du PSG, son club de cœur. À presque 40 ans, il décrit cette année comme probablement la meilleure de sa carrière :

“Il y a eu un alignement des étoiles impressionnant, et dans une période assez courte.”

Son parcours contraste donc avec ses débuts modestes : le jeune d’Ermont mixait au Gibus, dépensant ses maigres cachets dans des sneakers neuves. Aujourd’hui, voyages en jet privé et shows à Coachella ne sont jamais évidents, mais ils illustrent son ambition et sa capacité à toujours viser plus haut. “Je veux m’amuser, partager, voyager, donner de l’inspiration à certains et m’inspirer des générations suivantes”, explique-t-il. Ses lunettes noires, désormais iconiques, symbolisent alors sa volonté de rester concentré sur sa création et sa discrétion dans le star-system.

Amine matue : du streaming à la consécration

À 31 ans, Amine est devenu l’un des créateurs de contenus les plus influents de France. Avec plus de trois millions d’abonnés sur Twitch, il s’impose comme une figure majeure du streaming et du divertissement numérique.

Il y a cinq ans, Amine animait encore des parties de Loup-Garou depuis sa chambre, dépensant ses maigres cachets dans des sneakers neuves. En 2025, il est le dirigeant d’une ligue de sport et a organisé deux streams caritatifs majeurs, notamment le marathon Stream for Humanity, qui a permis de récolter 3,4 millions d’euros pour Médecins sans frontières, au profit des victimes de conflits armés, notamment en Palestine.

Gerard Piqué, ex-footballeur et créateur de la Kings League, souligne son authenticité :

“Il connaît autant le monde du foot que celui d’internet. Il n’essaie d’imiter personne. Le monde du football le respecte parce qu’il est là pour le divertissement, pas pour le succès.”

Amine incarne ainsi un créateur engagé et populaire, capable de combiner humour, divertissement et action humanitaire. Son parcours démontre que succès et simplicité peuvent coexister, et que l’influence numérique peut servir des causes concrètes.

Les autres lauréats GQ 2025 : diversité et excellence

Outre DJ Snake et Amine, la cérémonie 2025 célèbre six autres personnalités dont les parcours reflètent talent, créativité et impact :

Ousmane Dembélé : Ballon d’Or 2025, après la victoire historique du PSG en Ligue des champions (5-0 contre l’Inter Milan). Discret et collectif, il incarne le professionnalisme et le talent sur le terrain.

Ballon d’Or 2025, après la victoire historique du PSG en Ligue des champions (5-0 contre l’Inter Milan). Discret et collectif, il incarne le professionnalisme et le talent sur le terrain. Simon Porte Jacquemus : créateur de mode, ses défilés-spectacles et son storytelling continuent de captiver le public. Sa passion pour la Provence et son style unique font de lui un incontournable de la mode contemporaine.

créateur de mode, ses défilés-spectacles et son storytelling continuent de captiver le public. Sa passion pour la Provence et son style unique font de lui un incontournable de la mode contemporaine. Benjamin Voisin : acteur remarqué pour ses prestations dans L’Étranger de François Ozon et la série Carême sur Apple TV. Césarisé et prometteur, il brille dans le cinéma et la télévision.

acteur remarqué pour ses prestations dans L’Étranger de François Ozon et la série Carême sur Apple TV. Césarisé et prometteur, il brille dans le cinéma et la télévision. Theodora : chanteuse révélée par le single “Kongolese sous BBL”, deuxième artiste féminine la plus écoutée en France en 2025, derrière Aya Nakamura et devant Céline Dion selon Billboard France.

chanteuse révélée par le single “Kongolese sous BBL”, deuxième artiste féminine la plus écoutée en France en 2025, derrière Aya Nakamura et devant Céline Dion selon Billboard France. Nicolas Demorand : journaliste et animateur phare de France Inter, il a raconté sa lutte contre la bipolarité dans Intérieur nuit, brisant un tabou autour des maladies mentales.

journaliste et animateur phare de France Inter, il a raconté sa lutte contre la bipolarité dans Intérieur nuit, brisant un tabou autour des maladies mentales. Paul de Saint Sernin : humoriste, il séduit le public avec ses spectacles où il ose la mise à nu et la sincérité. Chaque représentation attire un public nombreux et fidèle.

Ainsi, cette diversité illustre la richesse des domaines représentés par GQ : musique, mode, sport, cinéma, humour et journalisme.