Hommage national au Pr. Bougherbal, ancien membre du Conseil de la Nation

La nouvelle du décès du professeur Rachid Bougherbal, ancien membre du Conseil de la Nation et l’un des plus grands spécialistes en cardiologie du pays, a suscité une profonde émotion en Algérie. Âgé de 83 ans, il s’est éteint mercredi, laissant derrière lui un parcours exceptionnel marqué par le dévouement, l’excellence scientifique et l’engagement national.

À l’annonce de sa disparition, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances émouvant à sa famille et à l’ensemble du corps médical et scientifique.

« Avec une grande tristesse, nous perdons en le professeur Bougherbal un frère, un ami et un pionnier de la médecine en Algérie », a écrit le chef de l’État. Il a souligné que le défunt avait consacré sa vie au service de la santé publique et à l’élévation du niveau scientifique dans son domaine de spécialité, les maladies cardiaques.

🟢 À LIRE AUSSI : Du snus aux sachets de nicotine : un succès confirmé pour la santé publique

Parcours d’un pionnier de la cardiologie en Algérie

Le professeur Rachid Bougrbal a longtemps dirigé le service de cardiologie de l’établissement hospitalier spécialisé Dr Maouche Mohand Amokrane, où il forma plusieurs générations de médecins devenus, à leur tour, des praticiens et des spécialistes reconnus. Son apport scientifique et médical a contribué de manière décisive à l’évolution de la cardiologie en Algérie.

Sa réputation dépassait largement les frontières du pays. En 2013, il avait été sollicité pour suivre de près l’état de santé du président Abdelaziz Bouteflika, lors d’une période délicate qui avait retenu l’attention de l’opinion publique nationale et internationale.

🟢 À LIRE AUSSI : Stimulateur cardiaque : Un guide complet sur le pacemaker et son implantation

Engagement politique et vision d’une médecine publique moderne

Outre son rôle médical, le professeur Rachid Bougrbal s’était également investi dans la vie politique. Ancien membre du Conseil de la Nation, il a marqué de son empreinte les débats relatifs au système de santé et aux grandes réformes sociales. Cette double casquette lui a permis d’élargir son action au-delà du domaine hospitalier et de défendre une vision d’une médecine publique moderne et accessible.

À la suite de l’annonce de son décès, de nombreuses personnalités du monde médical et politique ont exprimé leur peine. Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a présenté ses condoléances à la famille du défunt, saluant « un homme de science, de savoir et de valeurs humaines rares ».

Le professeur Bougherbal a été inhumé jeudi dernier au cimetière de Bouzareah, en présence de ses proches, collègues, anciens étudiants et de nombreuses figures du pays, venues rendre un dernier hommage à celui qui fut une référence incontournable de la cardiologie algérienne.

Inna lillah wa inna ilayhi rajioun.

🟢 À LIRE AUSSI : Fonction publique : hausse salariale dès septembre pour les travailleurs de ce secteur