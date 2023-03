Hommage chocolaté à l’Algérie, Mehdi Pâtissier sculpte un Makam Echahid

Un Makam Echahid tout en chocolat, c’est le défi que s’est lancé Mehdi Hadj Mebarek connu sous le nom de « Mehdi le pâtissier ». C’est une sculpture tout en chocolat qu’il a commencé il y a un moment, mais qu’il a finalisé aujourd’hui.

Aujourd’hui, soit le 24 mars 2023, il partagé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il a montré sa conception, un travail minutieux qui a dû demander beaucoup d’heures de travail au jeune pâtissier.

Dans la vidéo, nous pouvons remarquer que Mehdi a le souci du détail, et s’est appliqué pour que sa sculpture soit fidèle à la réalité. Il n’hésite pas à prendre le temps d’apporter des retouches qui font toute la différence, comme l’ajout de reliefs, la sculpture des escaliers ou même le perfectionnement des courbures du monument algérien.

Mehdi a donc réussi, à allier passion et patriotisme. Il a utilisé son métier, qui est la pâtisserie et la chocolaterie pour rendre hommage à son pays d’origine, l’Algérie. La vidéo a suscité un réel intérêt auprès de sa communauté et elle comptabilise déjà plus de 100 000 vues en moins de 4 heures.

Les commentaires sont eux aussi, tout aussi encourageant. Les Algériens reconnaissent le talent du pâtissier, et soutiennent tous cette initiative qui a pour but la mise en valeur du monument algérien grâce au savoir-faire.

Meilleur Pâtissier en Algérie : Mehdi pâtissier revient sur son expérience

Depuis 2012, l’émission Le Meilleur Pâtissier est devenue une véritable référence dans le monde de la pâtisserie en France. Et en 2023, une nouvelle version de cette compétition culinaire a vu le jour en Algérie, sur la chaîne privée Echorouk TV. Intitulée Le Meilleur Pâtissier Algérie, cette émission oppose des amateurs de pâtisserie dans une série d’épreuves, avec pour objectif de remporter le titre de meilleur pâtissier.

La saison 1 de cette version algérienne du programme est animée par Mehdi Yades, animateur star de la radio chaîne 3, et « La Louza », des Gâteaux Louza, autour de Mehdi Hadj Mebarek, un jeune prodige de la pâtisserie âgé de 22 ans. Né à Saint-Chamond en Auvergne-Rhône-Alpes, Mehdi Hadj Mebarek a travaillé pour le chef étoilé Thierry Marx avant de devenir chef pâtissier au Café Pouchkine au Qatar, puis d’ouvrir sa propre boutique dans le petit émirat.

Pour lui, retrouver l’Algérie de ses origines avec cette émission a été une expérience émouvante. Sur Instagram, il a partagé son ressenti sur le tournage, affirmant que la venue de sa mère avait été le moment le plus fort de l’émotion pour lui. « C’est grâce à ma mère que j’en suis là aujourd’hui. C’est elle qui nous parlait arabe à la maison, c’est elle qui nous emmenait en Algérie tous les étés pour qu’on puisse pratiquer l’arabe », a-t-il témoigné dans une vidéo.

L’émission a également accueilli Mercotte, célèbre critique culinaire française, qui a assisté au tournage en Algérie. Elle a plaisanté devant la caméra en évoquant le talent de Mehdi Hadj Mebarek : « Il est mignon ce petit, il est sympa, mais enfin je vais goûter ses pâtisseries ! ».