Hommage au comédien Blaha Benziane : Nouri s’éteint, sa lumière reste

La commune de Sig, dans la wilaya de Mascara vient de perdre, encore, un de ses meilleurs enfants. Après le chanteur Rachid Taha, décédé en 2018, la mort a fauché hier le bien aimé des spectateurs Algériens, le comédien Blaha Benziane, qui a côtoyé, sur les planches des théâtres, l’illustre Abdelkader Alloula. Benziene reste cependant plus connu grâce au personnage de Nouri, qu’il a incarné dans le feuilleton ramadanesque Achour Al Acher.

Le comédien qui a offert du rire et de la joie à des millions d’Algériens s’est éteint pendant la nuit d’hier, après une lutte acharnée contre une maladie cardiaque qui fini par le vaincre. Mais si Nouri s’est éteint, le sourire qu’il a redonné aux Algériens et aux Algériennes demeurera, en témoignent l’émouvante vague d’hommages qui lui ont été rendus par les fans et par les personnalités du milieu artistique.

Une source de joie qui vient de tarir

Blaha Benziane a participé au tournage de la troisième saison de Achour Al Acher alors qu’il combattait au même temps la maladie. Le comédien a encore une fois affirmé sa dévotion à son métier et son amour pour ses fans. « Donnez-moi un bon travail qui fait ressortir mes qualités de comédien et qui donnera la joie aux spectateurs, le reste viendra après » a déclaré le comédien alors que la maladie commençait déjà à le ronger.

Le comédien a subi, sans succès, trois interventions chirurgicales au niveau du cœur. Il a été admis ensuite à l’hôpital militaire d’Oran, ou il a rendu l’âme pendant la nuit d’hier dimanche, le 03 mai 2021. La disparition de Nouri a fait réagir plus d’un. Après les rires qu’il lui a donné, « L’Algérie n’arrête pas de pleurer la disparition de la joie et la bonne humeur », a d’éploré le journaliste Mohamed Koursi sur sa page Facebook.

Djaafer Gacem, le réalisateur de Achour Acher ou Benziane a incarné le rôle de Nouri, le valet du roi, a déclaré que « tous les mots ne peuvent traduire ma douleur. Aujourd’hui j’ai perdu mon frère, mon ami et ma source d’inspiration… ». La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a exprimé son « immense douleur et tristesse » suite à la disparition du comédien. La ministre a affirmé que le décès de Blaha Benziane est « lourde perte pour la culture Algérienne ». Malika Bendouda a également ajouté que Nouri restera « une lumière qui brille » dans le ciel de la comédie Algérienne.