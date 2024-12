Hommage à l’Algérie : le Pr Melikechi attribue à 3 zones de Mars les noms de parcs nationaux

C’est une annonce qui a surpris et réjoui les passionnés d’astronomie algériens cette semaine. Le Professeur Nourredine Melikechi, physicien atomique algérien et collaborateur de la NASA, a dévoilé une initiative inédite : trois zones de la planète Mars portent désormais les noms de parcs nationaux algériens.

Trois parcs nationaux algériens honorés sur la carte de Mars grâce au Pr Melikechi

La carte martienne intègre désormais les noms de Tassili N’Ajjer, Djurdjura et Ghoufi, des sites emblématiques du patrimoine naturel algérien. Ces trois régions, connues pour leurs paysages à couper le souffle et leur richesse écologique, se trouvent désormais gravées dans l’histoire de l’exploration spatiale.

À LIRE AUSSI : La Lune et Mars se joignent pour une conjonction éblouissante ce 20 novembre 2024

Le Pr Melikchi a expliqué que cette démarche symbolique vise à rendre hommage à son pays natal. « Cette contribution, je l’ai faite pour remercier tout ce qui m’a permis de venir ici et d’être qui je suis : l’Algérie, son système éducatif, l’université de Bab Ezzouar où j’ai étudié, les lycées de mon village à Thénia, et surtout le soutien de mes proches, amis et voisins. C’est une manière de leur dire merci. »

Un hommage à un patrimoine exceptionnel

Le choix de ces trois parcs n’est pas anodin. Le Tassili N’Ajjer, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est célèbre pour ses formations rocheuses uniques et ses gravures rupestres préhistoriques. Le Djurdjura, avec ses sommets majestueux et ses forêts verdoyantes, est une destination prisée des amoureux de la nature. Quant aux Balcons de Ghoufi, ils offrent un panorama spectaculaire sur des gorges profondes et des habitations troglodytes qui témoignent d’un riche passé culturel.

Une fierté nationale partagée

Cette initiative a suscité une vague de fierté parmi les Algériens, qui voient dans ce geste un hommage vibrant aux trésors naturels du pays. Elle met également en lumière le rôle de talents algériens, comme le Pr Melikchi, dans les avancées scientifiques internationales.

Au-delà de la symbolique, cette inscription sur la carte de Mars est une source d’inspiration. Elle rappelle l’importance de préserver le patrimoine naturel et culturel, tout en encourageant les jeunes générations à croire en leurs ambitions.

À LIRE AUSSI : Phénomène astronomique exceptionnel : la Lune et Vénus se rencontrent dans le ciel algérien

Le geste du Pr Melikchi illustre comment la science peut être un vecteur d’expression de l’identité et de la reconnaissance. En donnant ces noms martiens, il tisse un lien unique entre la Terre et l’espace, entre l’Algérie et les étoiles.