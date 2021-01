Hommage à Didouche Mourad, un symbole de la révolution nationale

Il y a 66 ans, le chahid Didouche Mourad, dit Si Abdelkader, est tombé lors de la bataille du douar Souadek, actuelle Zighoud Youcef dans la wilaya de Constantine, Didouche est l’un des grands architectes de la Glorieuse guerre de libération et le plus jeune des six chefs historiques.

Né en 1927 à El Mouradia (Alger) de parents originaire du village Ibsekriène, Didouche Mourad s’engagea dès l’âge de 16 ans dans les rangs du PPA, rejoint l’Organisation secrète (OS) à sa création, participa à la création du Comité révolutionnaire pour l’Unité et l’Action (CRUA), fut membre du « groupe des 22 » et du « groupe des 06 » et l’un des rédacteurs de l’appel du 1er novembre 1954.

En 1946, il crée le groupe des scouts «El Amal» et fut chef de la wilaya II historique (Nord constantinois), il était un des valeureux combattants de la Lutte armée du peuple algérien pour sa liberté et son indépendance, ces hommes qui ont su saisir le moment historique opportun pour faire sonner le glas du début de la fin de l’ère coloniale française, en Algérie.

Il a toujours œuvré pour l’unification des rangs des Algériens face l’ennemi français, Didouche Mourad, est l’auteur de la citation célèbre «Si nous venons à mourir, défendez notre mémoire».

La figure emblématique de la guerre de Libération, Didouche Mourad est tombé au champ d’honneur le 18 janvier 1955 dans la wilaya de Constantine alors qu’il n’avait encore que 28 ans.