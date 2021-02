Hommage à Azzedine Medjoubi, 26 ans après sa tragique disparition 

Cela fait 26 ans que le grand acteur et metteur en scène de théâtre, Azzedine Medjoubi, nous a tristement quitté après avoir été lâchement assassiné par un groupe terroriste.

Azzedine Medjoubi est né le 30 octobre 1945 à Skikda. En 1963, encouragé par le comédien de théâtre Ali Abdoun, il s’inscrit au Conservatoire d’Alger, puis, tente une expérience avec la télévision. Tout au long de sa carrière d’artiste, Azzedine Medjoubi avait marqué les planches des théâtres algériens par sa présence et ses brillantes performances.

Sa contribution, en tant que comédien et metteur en scène, a vivement marqué la production théâtrale algérienne et a participé à son épanouissement et son développement.

Le répertoire du grand Azzedine Medjoubi compte des œuvres de renom, à l’instar de « Bab El Foutouh », « Galou Laarab Galou », « Hafila Tassir », et « Âalem El-Bâaouche » qui avait obtenu un prix au festival international de Carthage (Tunisie) en 1994.

Sur le grand écran, Azzedine Medjoubi est apparu dans des productions comme « Journal d’un jeune travailleur », « Crime et châtiments », « La grande tentative » et « El-Tarfa ». Le comédien avait également fait l’expérience du théâtre indépendant, avec la création de la troupe El-Qalâa (La Citadelle) en compagnie de Ziani Chérif, Sonia et Benguettaff.

Le regretté est d’abord nommé Directeur du Théâtre régional de Batna, puis celui du Théâtre régional de Béjaia, avant d’être nommé, au cours de la même année, au poste de Directeur du Théâtre national algérien (TNA).

Le 13 février 1995, alors âgé de 49 ans, le grand et talentueux Azzedine Medjoubi est lâchement assassiné par un groupe terroriste devant le TNA. Des criminels avaient décidé de lui ôter la vie pour faire taire sa voix… Mais à jamais, elle continuera à raisonner sur les planches du théâtre, son éternel sanctuaire.