Homicide à Chlef : Derrière des masques pour enfant, un mineur et sa bande tuent une femme de 40 ans

Chlef, le 29 août 2024 – Un drame a secoué la commune de Tadjena, dans la wilaya de Chlef, dimanche dernier. Une femme âgée d’une quarantaine d’années a été sauvagement assassinée sous les yeux de son mari, ligoté et réduit au silence dans un coin de leur maison.

Ce crime effroyable a été commis par un groupe de trois jeunes hommes motivés par le désir de financer une « harga » vers les côtes européennes. Leur cible : un couple dont le mari, retraité en France, percevait une pension en devises.

Lors de leur intrusion, les agresseurs ont rapidement maîtrisé le couple âgé. Le mari a été ligoté pour l’empêcher d’alerter les voisins ou les autorités. La femme, tentant de résister, a été froidement assassinée sous les yeux de son époux impuissant.

Homicide à Chlef : 03 individus interpellés après un meurtre avec préméditation et vol

Les forces de sécurité de la wilaya de Chlef ont rapidement réussi à élucider cette affaire. Selon un communiqué de Radio Chlef, les trois individus ont été interpellés. Parmi eux, un mineur âgé de 17 ans et deux autres âgés respectivement de 21 et 24 ans, tous originaires de la commune de Tadjena. Les biens volés ont été entièrement récupérés.

L’arrestation des suspects a eu lieu dans la soirée du 25 août dernier, après le dépôt d’une plainte par le mari.

Grâce à l’intervention rapide des forces de l’ordre et aux investigations approfondies menées sous la supervision du parquet compétent, les auteurs de ce crime ont pu être identifiés et arrêtés peu de temps après avoir commis leur acte. Ils avaient formé un groupe criminel dans le but de perpétrer ce crime.

Les biens volés, notamment une somme d’argent en devises nationale et étrangère (2 millions de centimes et 800 euros), des bijoux en or, des papiers d’identité et un carnet de chèques, ont été récupérés.

Les outils utilisés pour commettre le crime, tels qu’un couteau de grande taille, des masques pour enfants, des gants médicaux, des cordes et des ceintures, ont également été saisis.

Les malfaiteurs s’en étaient servis pour lier la victime et agresser sa femme à l’aide d’un récipient en terre cuite avant de l’étrangler, causant ainsi son décès.

Selon le même communiqué, les services judiciaires ont ouvert une enquête pour formation d’une bande criminelle en vue de commettre un meurtre avec préméditation et guet-apens, un vol qualifié avec circonstances aggravantes (pluralité d’auteurs et séquestration), et non-assistance à personne en danger.

Les mis en cause ont été présentés devant le tribunal de Ténès qui a ordonné leur placement en détention provisoire.