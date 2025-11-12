Homely, sponsor de l’ARIIS 2025, porte la voix de l’Algérie au sommet de l’immobilier africain

Homely, acteur de référence de la promotion immobilière en Algérie, annonce avec fierté sa participation en tant que Sponsor Officiel du Africa Real Estate Innovation & Investment Summit (ARIIS 2025), qui se tiendra à Alger (Hôtel Mariott) les 18 et 19 novembre prochains.

Cet événement d’envergure internationale rassemblera plus de 150 entreprises issues de 12 pays africains et 70 CEO autour d’un objectif commun. Celui d’imaginer et de bâtir l’avenir de l’immobilier sur le continent.

Homely s’engage pour un modèle immobilier africain au Sommet ARIIS 2025

D’ici 2050, l’Afrique sera le continent le plus urbanisé après l’Asie, avec plus de 1,3 milliard de citadins. Ce tournant appelle à des solutions ambitieuses et adaptées à nos réalités démographiques, économiques et culturelles.

En rejoignant ARIIS, Homely affirme que l’Afrique n’a pas vocation à importer des modèles urbains venus d’ailleurs. Elle doit créer les siens, durables, modernes, inclusifs et en phase avec son identité.

Homely : plus qu’un promoteur, un créateur de modes de vie

Homely a été Fondé par deux architectes algériens, inspirés par leur parcours à travers des projets d’envergure à l’international, notamment aux Émirats arabes unis, ils portent aujourd’hui l’ambition de réinventer les standards de l’habitat résidentiel en Algérie

Avec son projet phare Jinan 1, premier complexe résidentiel en Afrique à offrir plus de 20 commodités haut de gamme gratuites (piscines, spa, cinéma privé, coworking, espaces bien-être…), Homely redéfinit le logement. Ce n’est plus seulement un appartement, c’est un art de vivre.

En s’inspirant des standards de l’hôtellerie de luxe et en intégrant les meilleures pratiques internationales, Homely apporte à l’Algérie et à l’Afrique une nouvelle génération de résidences où confort, élégance et communauté se rencontrent.

Du promoteur au transformateur : le manifeste de Homely pour l’Afrique

La participation de Homely à ARIIS 2025 s’inscrit dans une démarche panafricaine. Qui consiste à contribuer, aux côtés des investisseurs, urbanistes, institutions et startups. Ainsi, bâtir des villes africaines vivables, connectées, inclusives et durables. Pour Homely, l’enjeu est clair :

Passer de la construction à la transformation.

Penser l’usage, la communauté et la durabilité.

Offrir un immobilier qui crée à la fois valeur économique et qualité de vie.

Être sponsor officiel d’ARIIS 2025, c’est pour Homely la confirmation de son rôle de pionnier de l’immobilier résidentiel en Afrique. Un acteur engagé, qui ne se contente pas de bâtir des murs, mais qui façonne l’avenir de l’habitat et participe à écrire l’histoire des villes africaines de demain.