Hollywood: Sofia Boutella à l’affiche d’un nouveau film de Zack Snyder

Star montante d’Hollywood, la danseuse et actrice franco-algérienne Sofia Boutella revient avec un nouveau film de science-fiction. Elle vient d’intégrer, en rôle principal, le casting du grand réalisateur américain Zack Snyder.

Il s’agit du film Lune rebelle (Rebel Moon). C’est un film de science-fiction qui sera réalisé, pour la plateforme Netflix, par Zack Snyder, l’homme derrière Man of steel (Super Man), Wonder Woman, Justice League et pleins d’autres succès du cinéma.

Attendu pour l’année 2023, ce projet constitue un énorme projet de film, pour Zack Snyder qui n’a pas hésité à prendre la franco-algérienne Sofia Boutella pour le personnage principale. Un rôle mérité après ses belles performances dans les films La Momie, Atomic Blonde ou Kingsman.

Qui est Sofia Boutella ?

Née en 1982 à Bab El Oued, à Alger, Sofia Boutella s’est lancée dans la danse classique depuis son jeune âge (5 ans). En 1992, elle quitte l’Algérie pour la France où elle s’est développée dans la gymnastique rythmique.

Après un passage dans le « breakdance », elle rejoint la distribution du film d’espionnage Kingsman : Services secrets de Matthew Vaughn ; un film marquant son début à Hollywood.