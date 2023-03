Hollywood Beauty Awards : Nabil Hayari, le couturier franco-algérien primé auprès des stars

Nabil Hayari, un couturier français d’origine algériennené en 1973 d’origine algérienne et fondateur de la marque « Hayari Paris » a reçu le prix international du meilleur couturier à Hollywood le 9 mars 2023 en présence de Charlize Theron, Viola Davis, Lionel Richie et plus.

Dans une vidéo publiée sur le compte de « Hayari Paris » deux jours après la remise des prix, l’annonce du gagnant a été faite. Nous pouvons donc lire que Nabil Hayari est le grand gagnant de cette année, en ce qui concerne cette catégorie-ci.

La 8e édition annuelle des Hollywood Beauty Awards (HBA), fondée par la PDG Michele Elyzabeth , a honoré les architectes de la beauté le jeudi 9 mars 2023 au Taglyan de Los Angeles. Les HBA reconnaissent les talents dans la coiffure, le maquillage, la photographie et le stylisme pour le cinéma, la télévision, la musique, le tapis rouge et l’éditorial, ainsi que des lauréats spéciaux.

Cette année, le public du monde entier a pu rejoindre virtuellement le spectacle complet dans un monde HBA Metaverse conçu par NFT Oasis.

Hollywood Beauty Awards : le rendez-vous des stars

Les stars ont illuminé le tapis rouge de la 8e cérémonie annuelle des Hollywood Beauty Awards, qui s’est tenue jeudi soir au Taglyan Complex à Los Angeles. Cet événement a été organisé pour lever des fonds pour le Helen Woodward Animal Center.

Les célébrités étaient nombreuses à répondre présentes à l’appel de cette soirée glamour. Ciara et Anne Hathaway ont ainsi fait une apparition remarquée, toutes deux vêtues de magnifiques robes. Mais elles n’étaient pas les seules à faire sensation. Les actrices Sofia Vergara, Viola Davis et Charlize Theron ont également participé à la soirée, bien que ces dernières n’aient pas foulé le tapis rouge.

Lors de la cérémonie, les stars ont assisté à la remise des prix qui récompensaient les professionnels de la beauté, tels que les coiffeurs, les maquilleurs et les stylistes. Ces experts ont été salués pour leur travail exceptionnel dans l’industrie du cinéma et de la télévision.

Nabil Hayari : de la passion pour la couture à la renommée internationale

Nabil Hayari, né en 1973 à Batna, une ville située au sud-est d’Alger, a commencé à s’intéresser à la couture et la broderie dès son plus jeune âge, en travaillant aux côtés de sa grand-mère. Très vite, il a montré un talent exceptionnel pour la création de croquis et de vêtements, ce qui lui a valu l’attention de nombreux professionnels du secteur.

Son parcours l’a donc conduit à intégrer la prestigieuse école Sup de Mode, où il a terminé major de sa promotion et où ses compétences ont été remarquées par l’École de la Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne. Désireux de sublimer la femme en la redessinant, Nabil a décidé de créer sa propre marque, Hayari Couture Paris, en 2009, avec l’aide de l’homme d’affaires Hugues Alard.

La marque éponyme Hayari Paris est ainsi née, représentant le luxe parisien et le savoir-faire en couture, parfumerie et bijouterie fantaisie. Les collections privées et sur-mesure de la marque célèbrent la beauté féminine et sont une ode à l’élégance intemporelle.