Hocine Visa quitte l’Algérie en Harraga ? L’acteur brise le silence et dévoile la vérité.

L’acteur algérien Hocine Baouali, plus connu sous le nom d’Hocine Visa, a récemment fait l’objet d’une vive polémique sur les réseaux sociaux. Une vidéo, le montrant à bord d’une embarcation de fortune, a circulé, suscitant de nombreuses spéculations.

L’Europe est souvent perçue comme un eldorado, un lieu de prospérité, de liberté et d’opportunités. Cet imaginaire est renforcé par les médias et les récits de ceux qui y sont installés, poussant de nombreux jeunes à tenter leur chance, quitte à prendre des risques extrêmes.

De multiples pages et internautes ont relayé la rumeur selon laquelle aurait tenté de quitter clandestinement l’Algérie, un phénomène connu sous le nom d’Harraga, afin de poursuivre sa carrière en Europe. Cette vidéo a déclenché une vague de réactions sur la toile algérienne.

Les opinions sont partagées entre le soutien à l’acteur algérien et le questionnement sur les raisons qui auraient pu le pousser à un tel geste désespéré.

Hocine Visa répond aux rumeurs qui enflamment le web

Le comédien Hocine Baouali a mis un terme aux rumeurs de Harraga qui ont circulé à son sujet. Il a catégoriquement démenti les faits, affirmant que la vidéo qui a déclenché cette polémique n’était qu’une mise en scène et un extrait de sa nouvelle œuvre.

Il a expliqué que l’extrait en question est tiré d’un prochain podcast, dont la sortie est prévue pour le 23 août prochain, qui vise à sensibiliser le public aux dangers de l’immigration clandestine. L’acteur a également critiqué les pages qui ont relayé ces rumeurs infondées. Avec une touche d’humour, Hocine Visa a ajouté qu’il avait le mal de mer et qu’un tel voyage risqué lui serait insupportable.

Rappelons qu’en 2020, Hocine Visa a annoncé sa décision de se retirer de la scène artistique. En effet, dans une publication sur les réseaux sociaux, il a déclaré qu’après une longue carrière, « l’art en Algérie ne permet pas de gagner sa vie« . Il a ajouté, à l’époque : « Dieu merci, j’ai apporté de la joie aux téléspectateurs algériens« .

Connu pour son humour, Hocine Visa a participé à de nombreuses œuvres notables, dont les plus célèbres sont « Migria Fi Douarna« , « Zanga Story« , « El Saber Ynal 1 et 2« , ainsi que la série « Hocine Visa« , qui a fait sa renommée et lui a donné son nom de scène.

