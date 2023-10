Hocine Djennad revient sur son clash avec Belmadi et fait de nouvelles révélations

Connu pour ses déclarations controverses, Hocine Djennad revient sur son dernier clash avec Djamel Belmadi. Pour une seconde fois, il descend en flammes le sélectionneur national.

Comme tout le monde le sait, Djamel Belmadi, sans citer le nom, a qualifié un journaliste algérien de traite. La raison ? C’est pour avoir divulgué le onze rentrant face au Sénégal, quelques heures avant le match amical. Se sentant visé, Hocine Djennad a répliqué dans la foulée. Il revient une nouvelle fois sur ce clash lors de son passage sur une émission sportive diffusée sur une chaine de télévision privée.

« Belmadi n’a pas cité mon nom, certes, mais il a fait allusion en ma personne. Selon mes sources, je savais qu’il allait faire une telle déclaration à son arrivée à l’aéroport d’Alger. Et pourtant, il y a certains journalistes qui ont divulgué le onze avant moi. Mais le sélectionneur national m’a visé moi uniquement car il ne m’aime pas depuis que je me suis interrogé pourquoi il ne réside pas en Algérie, contrairement à ses prédécesseurs ». A-t-il déclaré.

Avant de faire une autre grave révélation : « J’ai un dossier lourd sur la CAN-2004 en Tunisie. Peut-être qu’il viendrait le jour où j’en parlerai en ce qui concerne les raisons de notre élimination et qui est le joueur qui s’imposait comme titulaire ».

« Les maillots de l’équipe nationale ont été achetés dans un magasin »

Hocine Djennad fait une autre grave révélation. Cette fois-ci, c’est concernant les maillots qu’ont portés les coéquipiers du capitaine Mahrez lors des deux matchs face à l’Ouganda et à la Tunisie le mois de juin dernier n’ont pas été fournis par l’équipementier Adidas. Mais ils ont été achetés dans un magasin à Alger.

« Lors des deux matchs face à l’Ouganda et à la Tunisie en mois de juin dernier, les maillots de la sélection nationale ont été achetés à un magasin à Alger. Et pourtant, Mohamed Raouraoua a laissé 1.6 million de Dollars dans les caisses et deux conteneurs de vêtements ». Révèle-t-il, sur un plateau d’une émission sportive diffusée sur une chaine de télévision privée.

Le journaliste algérien ne s’arrête pas là. Il révèle également ce qui s’est passé la veille de l’assemblée générale élective de la FAF. « Il y a certains qui ont tout fait pour que Walid Sadi ne soit pas élu président de la FAF. Ils ont même osé contacter certains présidents de ligues régionales pour voter par non lors de l’AG élective. Maintenant qu’il est élu président, il doit faire un changement radical au sein de la FAF (…) C’est la raison pour laquelle je lance un message à Sadi, tu dois être sévère avec tous les employés à la FAF ».

« Bougherra et son staff perçoivent toujours leur salaire »

Hocine Djennad jette un pavé dans la mare. Il révèle que le sélectionneur national A’, Madjid Bougherra, et les membres de son staff perçoivent toujours leur salaire.

« Le contrat de Madjid Bougherra et les membres de son staff s’est expiré avec la fin du CHAN-2022. Mais ils bénéficient toujours de leurs salaires et la FAF paye leur loyer à Alger de 45 millions par mois. Des voitures sont à leur disposition et on leur paye même les billets d’avion pour pouvoir venir en Algérie quand ils veulent ». A-t-il déclaré

Et d’ajouter : « Je n’arrive pas à comprendre pourquoi Bougherra et les membres de son staff perçoivent toujours leur salaire alors qu’il n’y a aucune compétition en vue pour la sélection des locaux ? Même le déroulement du CHAN-2024 est incertain en absence d’un pays hôte ».