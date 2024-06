Hiver 2025 : Transavia prolonge ses vols entre Alger et Strasbourg

Si certaines compagnies aériennes semblent être occupées à se préparer pour la réussite de la saison estivale, d’autres songent déjà à leurs programmes d’hiver. C’est le cas de la low cost Transavia qui a annoncé la prolongation de l’une de ses dessertes à destination de l’Algérie.

Le transporteur aérien avait lancé pour la première fois ses vols au départ de Strasbourg, en 2023, à destination de l’aéroport d’Alger, l’une des villes algériennes les plus demandées par les voyageurs de la compagnie.

Transavia dévoile son programme de l’hiver 2024/25

En effet, après une exploitation réussie des vols Alger – Strasbourg, en été 2023 et en 2024, la spécialiste des bas prix envisage de prolonger, pour la première fois, son programme pour la nouvelle saison hivernale. Dans ce sillage, elle annonce la programmation de nouveaux vols pour desservir l’aéroport international de Houari Boumediene.

Ainsi, Transavia prévoit de programmer jusqu’à deux vols par semaine, tous les mercredis et samedis. Notamment du 27 octobre 2024, jusqu’au 29 mars 2025. Pour ce qui est des prix des billets de voyage entre Alger et Strasbourg, le transporteur aérien conserve la même politique des prix.

En effet, Transavia propose, sur son site de réservation, ses billets à partir de 78 euros, pour un aller simple. Il s’agit du tarif le plus bas de la compagnie, car Transavia affiche également des billets à 81 euros. Ce tarif permet de voyager avec seulement un accessoire en cabine.

Pour mémoire, Transavia a rendu le transport de bagages payant, le mois d’avril 2024. Et ses voyageurs ont été contraints de payer entre 15 et 46 euros pour ajouter un bagage de 10 kg. Ce prix dépend des destinations et de la période du voyage. Il s’agit d’une nouvelle politique déjà en vigueur chez de nombreuses low cost.

À LIRE AUSSI :

>> Vols vers l’Algérie : ASL Airlines annonce des billets à petits prix pour juin 2024

>> Grève des contrôleurs aériens en France : nouveau préavis déposé à Paris Orly