Histoire coloniale d’Algérie : 1ʳᵉ réunion de la Commission mixte sur le sol algérien

Ce mercredi marque une étape historique dans les relations entre l’Algérie et la France, avec la première réunion en Algérie de la commission mixte pour la restauration de la mémoire coloniale. La ville de Constantine sera le théâtre de cette rencontre exceptionnelle, réunissant les deux historiens en chefs, Mohamed Lahcen Zighidi du côté algérien, et Benjamin Stora du côté français.

Algérie-France : la commission mixte d’historien se réunit à Constantine

Voilà maintenant plus d’une année que le président de la République, Abdelmadjd Tebboune, a annoncé la création d’une commission mixte franco-algérienne dédiée à la restauration de pans de l’histoire coloniale française en Algérie. Un pas important vers l’amélioration des relations bilatérales entre les deux pays, jusqu’ici empreintes de tensions.

Initiée en août 2022, cette commission a pour objectif de retracer l’histoire de l’occupation française en Algérie de 1830 à 1962, ainsi que les moments cruciaux de la Guerre de Libération Nationale. La volonté affirmée des deux parties est d’aborder cette période historique « sans tabous », avec un regard commun sur un passé partagé.

Cette réunion en présentiel à Constantine marque une transition significative, après des échanges préalables en visioconférence et à Paris. Elle marque le tout premier meeting de la commission sur le sol algérien depuis sa création.

Commission mixte Algérie-France : les experts sélectionnés des deux côtés

La commission, composée de dix membres répartis équitablement, sera présidée par deux équipes d’historiens en chefs, reflétant ainsi la collaboration étroite entre les deux nations.

Côté algérien, aux côtés de l’éminent historien Mohamed Lahcen Zighidi, on retrouve Mohamed El Korso, Idir Hachi, Abdelaziz Fillali, et Djamel Yahiaoui. Du côté français, la délégation est dirigée par Benjamin Stora, qui fait équipe avec Florence Hudowitz, Jacques Frémeaux, Jean-Jacques Jordi, et Tramor Quemeneur. Une rencontre qui promet d’être le premier pas vers une compréhension partagée de l’histoire commune, loin des clivages et des préjugés.