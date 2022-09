25 septembre 1962 : il y a 60 ans, naissait la République algérienne

Il y a 60 ans, la République algérienne démocratique et populaire fut officiellement proclamée, aboutissement et fruit d’une longue et laborieuse lutte contre le colonialisme français. Pendant 132 ans, le peuple algérien lutte corps et âme afin de protester ses droits et déterrer la liberté démocratique qu’il aspira durant toutes ces années.

La date du 25 septembre 1962 restera à jamais une date perceptible et gravée dans l’histoire de ce pays. Ce jour même, le texte protestataire de la naissance de la République algérienne, dicte que « l’Algérie est officiellement une république démocratique et populaire, garantissant à ses citoyens l’exercice des libertés fondamentales et des droits inaliénables ». Dans sa déclaration, l’Assemblée nationale constituante déclare également que la République algérienne est » la représentative authentifiée du peuple algérien » et « l’unique dépositaire et protecteur de la souveraineté nationale à l’intérieur et à l’extérieur ». Cette proclamation historique met un terme définitif et irréversible au déni de la réalité algérienne et de sa revendication sur le territoire français.

L’Algérie enjolive depuis cette date visible la scène internationale en tant qu’entité politique et juridique, cette déclaration fait par ailleurs consécution à la signature des accords d’Évian le 18 mars de la même année entre le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) et les responsables français.

L’Algérie officiellement membre des nations unis

Quinze jours après que Ferhat Abbas, président de l’Assemblée nationale constituante a annoncé la naissance de la République algérienne, l’Algérie devient un membre accrédité des Nations unies (ONU) le 8 octobre 1962, et rejoint cet organisme. Depuis lors, les Nations Unies sont présentes en Algérie, rejoignant le gouvernement algérien sur des partenariats stratégiques pour un développement économique et social durable.

L’Algérie d’aujourd’hui, efforts et vigilance :

Le pays tente de nos jours de relancer sa croissance économique et de rétablir une stabilité dont règne paix et bonne gestion, mais également émerger et d’une façon réussie dans les sphères économiques, sociales et politiques, sa jeunesse joue un rôle primordial dans la réalisation de ces projets en s’adaptant à la digitalisation et a la mondialisation actuelle.