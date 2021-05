Hirak : vague d’indignation après l’arrestation du Pr Mimouni

Commise vendredi dernier, au cours la 117 marche du Hirak, l’arrestation de l’enseignant de Physique à l’université de Constantine, le Professeur Djamel Mimouni, n’a pas laissé les Algériens de marbre. Sur les réseaux sociaux, une vague d’indignation se déchaine. Comment ont-ils osé ?

Le Professeur Mimouni, éminent scientifique Algérien, dont les capacités et les connaissances dépassent les frontières de son pays, a été arrêté vendredi dernier à Constantine, alors qu’il exerçait son droit de manifester aux côtés des siens. L’arrestation du Professeur Djamel Mimouni constitue, selon les milliers de réactions sur les réseaux sociaux, un grave dérapage, et une insulte aux professeurs et aux scientifiques du pays.

Le Professeur Djamel Mimouni est un professeur de physique à l’université Frères Mentouri, à Constantine. Mais il est également directeur de l’école doctorale d’astrophysique et vice-président de l’Union arabe de l’astronomie et des sciences de l’espace (AUASS).

Cet éminent professeur est diplômé de l’université de Pennsylvanie aux États-Unis, et il est aussi président de l’association d’astronomie Sirius. En 2019, il a été élu président du comité exécutif de la Société africaine d’astronomie (AFAS).

La vague d’indignation a atteint les États-Unis d’Amériques, d’où un autre éminent scientifique Algérien, Nourredine Melikechi, physicien atomique travaillant pour l’agence spatiale américaine, NASA, n’a pas manqué de réagir à la nouvelle de l’arrestation de son collègue, le professeur Djamel Mimouni.

« Djamel est physicien, et non un criminel », a martelé le professeur Nourredine Melikechi, dans un tweet, avant d’ajouter que « la répression et l’injustice ne peuvent résoudre un problème qu’elles ont contribué à créer ». « Libérez tous les prisonniers d’opinion », s’est-il enfin révolté.

Full solidarity with my colleague Professor Djamel Mimouni. Djamel is a physicist not a criminal. He is entitled to his opinion like any Algerian citizen.

Repression and injustice cannot solve a problem they contributed to create in the first place.

Free all prisoners of opinion. https://t.co/egZyfoSRFX

— Noureddine (@nmelikechi) May 16, 2021