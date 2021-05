Hirak : un avocat placé sous mandat de dépôt à Tébessa

Les incarcérations et arrestations décidées à l’encontre des militants et activistes pacifiques du Hirak se poursuivent et ne s’arrêtent pas, ces derniers jours des dizaines de hirakistes sont arrêtés à cause de leur participation directe ou indirecte à des marches du Hirak.

Cette dernière semaine en Algérie a été caractérisée par une répression massive avec des arrestations de plusieurs manifestants du Hirak. Cette fois, et dans la wilaya de Tébessa, le Comité national pour la libération des détenus (CNLD), a annoncé l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt de l’avocat Me Abderraouf Arslane. Une nouvelle qui a enflammée les réseaux sociaux et qui a suscité l’indignation totale chez les internautes algériens.

« Maître Abderraouf Arslane, Aziz Bekakria, Redouane Hamidi et Azeddine Mansouri sont placés sous mandat de dépôt, par le juge d’instruction ce mercredi 26 mai 2021, après présentation devant le procureur du tribunal de Tebessa », indique le Comité national pour la libération des détenus (CNLD).

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les raisons de l’arrestation de cet avocat et les chefs d’inculpation retenus contre lui, n’ont pas été avancés par le Comité national pour la libération des détenus (CNLD).