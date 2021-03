Hirak : les manifestants arrêtés vendredi retrouvent la liberté

Arrêtés par les éléments de la police, alors qu’ils participaient au vendredi 110, les six détenus ont été tous libérés aujourd’hui, le dimanche 28 mars 2021.

Les six détenus ont été arrêtés alors qu’ils manifestaient dans le cadre du Hirak, vendredi dernier. Ils ont été libérés tous les six, après avoir toutefois été présentés devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed. Les détenus ont été ensuite remis en liberté.

Les six manifestants remis en liberté aujourd’hui sont l’ancien détenu Mohamed Tadjadit, l’étudiant Abdenour Ait Said, ainsi que les manifestants Boulahia Hamza, Belamidi Lamouri, Abdessamie Youcef et Boussekine Nabil. Les six manifestants ont été placés en garde à vue en fin de la semaine écoulée, juste après la fin de la marche populaire du vendredi 110.

Poursuivis pour ”incitation à attroupement” et “rébellion”, les six manifestants ont été présentés devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed, aujourd’hui dimanche, avant d’être remis en liberté.