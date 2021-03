Hirak : Les étudiants manifestent à Alger

Des centaines d’étudiants ont pris d’assaut les rues du d’Alger pour manifester et marquer leur rendez-vous habituel, du Hirak estudiantin, aujourd’hui, mardi le 02 mars.

Des centaines d’étudiants ont investi, aujourd’hui, la rue à Alger, pour manifester dans le cadre du Hirak populaire, qui revendique un changement radical, une Algérie meilleure, et une rupture avec l’ancien régime et ses résidus.

Malgré les cordons policiers, des centaines d’étudiants, soutenus par des citoyens, ont réussi à parcourir quelques centaines de mètres des rues d’Alger centre, à partir de la place des Martyrs pour rejoindre la Grande poste, en passant par la rue Abane Ramdane.

D’autres groupes d’étudiants ont tenté de contourner le dispositif policier, en marchant dans des ruelles de la Casbah d’Alger.

Munis de pancartes, de drapeaux algérien, et de banderoles, les étudiants ont scandé les slogans habitues et phares du Hirak, «Nous sommes des étudiants et pas des terroristes», «Pour une presse libre et une justice indépendante»,« État civil à la place d’un État militaire », ou encore «Algérie libre et démocratique».





Tebboune : » Les revendications du Hirak populaire authentique ont été satisfaites »

Lors de son entrevue avec des responsables de médias nationaux, diffusée hier soir, le président Tebboune a affirmé lundi que les revendications du Hirak populaire authentique « ont été satisfaites » pour la plupart.

En revanche, le Chef de l’état, a affirmé une partie est sortie toutefois pour d’autres raisons qui ne sont pas toutes en phase avec les revendications du Hirak authentique ».

Interrogé sur une revendication portée par la majorité des démocraties dans le monde et appelant à une gouvernance « civile » et à laisser la politique aux politiciens, Abdelmadjid a indiqué que ce slogan « n’a pas changé depuis 15 ans, soit depuis que cette catégorie a commencé à suivre des stages dans des pays africains et européens où on leur enseigne comment renverser le système de l’intérieur en utilisant le slogan +État civil et non militaire+ et autres ».