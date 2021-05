Hirak : le 118e vendredi marqué par plus de 500 arrestations

Ce qui devait être une journée ordinaire marquée par des manifestations pacifiques habituelles du Hirak, se transforma le temps d’une arrestation en réquisition dans divers commissariats du pays. l’intensification des interpellations de militants et des perquisitions, en particulier depuis une semaine perdure en Algérie.

En effet, des milliers de policiers en uniformes et en civil ont été déployés aux quatre coins des grandes villes du pays qui ont abrité les marches du 118e vendredi du Hirak.

Les services de sécurité ont procédé ce vendredi 21 mai à des centaines d’arrestations au sein des rangs du Hirak, et ce, à travers plusieurs wilayas du pays.

Des témoignages et des photos publiés par des médias et des journaux en lignes ont fait état de charges policières, de matraquages et d’arrestations dans le centre d’Alger, Bejaia, Annaba, Bouira de plusieurs wilayas du pays.

Un certain nombre de manifestants et journalistes (dont notre journaliste) interpellés ont été relâchés en fin de journée à Alger et dans d’autres wilayas.

On peut dire que, ce qui s’était passé vendredi dernier, s’est reproduit donc aujourd’hui et d’une manière plus importante, et plus impressionnante.

Plus de 500 arrestations à travers 16 wilayas

La Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme LADDH, a publié via sa page Facebook un premier décompte des arrestations signalées lors de la journée d’aujourd’hui, » Premier décompte des arrestations jusqu’à l’instant près de 500 dans près de 16 wilayas, le gros des arrestations a eu lieu à Alger ciblant les manifestants au début de la marche qui a été violemment dispersé. Des journalistes ont été interpellés et relâchés fin de journée », lit-on dans le communiqué.

À Alger, plusieurs manifestants du Hirak interpellés n’ont pas été encore relâchés par les services de sécurité qui les maintiennent au niveau des commissariats de Police, certaines d’entre eux ont été officiellement placés en garde à vue, rapporte toujours le CNLD.

Dans la wilaya de Béjaia, le Comité national pour la libération des détenus a annoncé plus de 40 manifestants ont été interpellés au début de la marche qui a eu lieu l’après midi.

À Bouira, des affrontements entre jeunes Hirakistes et éléments antiémeutes ont eu lieu avec présence d’un nombre incroyable des éléments de la police en ville dès le matin.

Des centaines d’arrestations ont été également signalées dans plusieurs wilayas, dont : Annaba, Jijel, Khenchela, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Oran, Constantine ou Relizane.

En conclusion, des centaines d’interpellations ont eu lieu aujourd’hui, à l’échelle nationale, mais surtout à Alger.