Hirak, exercices tactiques de l’ANP, France … Tebboune s’exprime

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune s’est à nouveau exprimé sur plusieurs questions d’actualité nationale et régionale, dont le Hirak, l’ancien système et les dernières manœuvres militaires de l’ANP.

Dans une interview accordée à la chaîne d’information qatarie « Al-Jazeera », le président Tebboune a évoqué de nouveau la question de la contestation populaire Hirak tout en faisant la différence entre le Hirak authentique « qui a sauvé l’Algérie » et les manifestions de ces derniers jours.

Selon lui, « le Hirak béni et authentique a sauvé l’État algérien de dissolution », précisant que ce mouvement a « triomphé grâce à son pacifisme sous la protection des services de sécurité et de l’armée ». Dans ce sillage, Tebboune affirme que le pays était alors « sous l’emprise de la Issaba », soulignant que 13 millions d’Algériens sont parvenus à sauver le pays du cinquième mandat et de la prolongation du quatrième mandat ».

À ce propos, il a précisé que ceux qui sont définis par la Issaba, « ont volé des centaines de milliards de dollars en les transférant vers l’étranger ». Cette « mafia a voulu le prolongement de la maladie de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika pour s’emparer encore du pouvoir ».

Concernant les manifestations et marches tenues ces derniers jours, Tebboune estime qu’elles sont dépourvues d’identité, d’union intellectuelle et en matière de revendications et de slogans. « Les dernières manifestations sont anonymes et ne sont pas unies intellectuellement, encore moins dans leurs revendications et slogans », a-t-il ajouté.

L’armée se prépare en « prévision de toute urgence »

Évoquant les dernières manœuvres et exercices militaires tactiques de l’armée, le chef de l’État a précisé qu’ils interviennent afin d’assurer sa préparation en prévision de toute urgence ».

D’ailleurs, il affirme que l’Algérie « était prête à intervenir, d’une manière ou d’une autre », dans le conflit libyen afin « d’empêcher la chute de Tripoli ». « Lorsque l’Algérie a annoncé que Tripoli est une ligne rouge, elle le pensait réellement », a-t-il soutenu, précisant que « le message était bel et bien parvenu à destination ».

Concernant les relations de l’Algérie avec la France, le président de la République a fait état de l’existence de trois lobbys qui visent l’Algérie et qui ne sont pas en accords entre eux. « En France, il y a trois principaux lobbys en constant désaccord entre eux », a-t-il déclaré.

Selon le même intervenant, « le premier est constitué de colons ayant hérité de la haine du colonialisme, le second est une extension du colonialisme tandis que le troisième est constitué d’Algériens qui sont aux côtés de la France ».