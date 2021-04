Hirak estudiantin : Début de la 110ᵉ marche à Alger ce 30 mars

La marche hebdomadaire du Hirak estudiantin, vient de s’ébranler dans la wilaya d’Alger, pour le 110e mardi du mouvement populaire.

Pour le 110ᵉ mardi du mouvement populaire, les étudiants ont réclamé une nouvelle fois, aujourd’hui le 30 mars, lors d’une marche pacifique à Alger, le changement et le départ du système tout en réitérant la poursuite du Hirak.

Plus nombreux par rapport a la dernière marche estudiantine, les participants ont appelé au changement du régime politique, affirmant la poursuite de cette marche hebdomadaire en appui aux revendications “légitimes” du Hirak.

S’ébranlant vers 11 H, à partir la place des Martyrs, les étudiants parcourent en ce moment les principales artères menant vers la place de la Grande Poste où nombre de citoyens les ont rejoint, en scandant des slogans habituels tels que “L’Algérie libre et indépendante”, ” Etat civile et non militaire”.

À noter que pour la deuxième semaine consécutive, les points d’accès vers les rues Asselah Hocine et Zighoud Youcef ont été fermés pour des raisons de sécurité.